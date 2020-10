Beim Halbfinale im "Sommerhaus" wird der Freund zum Feind. Vor allem zwischen Bodybuilderin Caro und Youtuberin Lisha knallt es. Dabei werden Intrigen gesponnen wie sie Shakespeare nicht besser hätte erfinden können.

Am Anfang wurde gespuckt, später gekeift, gemobbt und beleidigt – nun droht die totale Implosion. "Der Sturm wird so heftig, dass alles zerrissen wird. Den wird keiner überleben", prophezeit Youtuberin Lisha. Sie meint damit nicht etwa eine Windhose, die übers beschauliche Bocholt hinweg fegt, sondern die Intrigen, die sich im Sommerhaus zusammenbrauen und mittlerweile Shakespearesche Ausmaße angenommen haben.

Die verfeindeten Lager bestehen aus Lisha und ihrem Mann Lou sowie Michaela und Martin, genannt die Pharos, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen die kuscheligen Vier: Eva, Chris, Diana und Michael. Bleiben noch Bodybuilder Andreas Robens und seine Frau Caro. Während er zu Team Eva hält, ist sie ebenso gespalten wie ihre Frisur. Und genau das hat im Halbfinale fatale Folgen.

Denn es sind Eva, Caro und Michaela, die gemeinsam mit ihren Männern zum ersten Spiel antreten müssen. Die Aufgabe lautet: Mathestunde in luftiger Höhe. Gesucht wird das Ergebnis von 456 - 72 + 189 - 666 : 2. Alle, die jetzt rechnen möchten, können hier aufhören zu lesen. Den anderen sei gesagt: Die richtige Lösung lautet 240. Caro bekommt das am schnellsten hin und gewinnt damit das Spiel.

Was interessiert mich mein Geschwätz von eben

Richtig freuen kann sie sich allerdings nicht, denn die Sache hat einen Haken: Sie und Andreas sind zwar vor dem Rauswurf geschützt, müssen aber gleichzeitig ein bereits sicher geglaubtes Paar wieder zum Abschuss freigeben. Zur Auswahl stehen Lisha und Lou sowie Diana und Michael. Caro versichert der Proll-Youtuberin: "Wir entsafen euch sowieso nicht. Das ist meine Entscheidung. Das ist schon geklärt, alles gut." Und Andreas beteuert: "Wenn wir gewinnen, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen."

Aber puff – wenige Minuten später haben sich diese Versprechen in Luft aufgelöst. Andreas und Caro entscheiden sich für Lisha und Lou, weil sie im Kampf um die Gewinnsumme von 50.000 Euro die vermeintlich stärksten Gegner sind. Für die YouTuber ist das eine Kriegserklärung – und nach der Eiweiß-Verweigerung von Annemarie Eilfeld die nächste geplatzte Freundschaft.

"Was die gemacht haben, ist das Hinterhältigste, was je passiert ist", sagt Lisha. Der Fehdehandschuh ist geworfen. Während Andreas eiskalt seine Taktik rechtfertigt, hadert Caro mit der Wahl. Sie habe ihre Seele verkauft, jammert die 41-Jährige. Ob der Teufel nun allerdings ihr Mann Andreas oder Youtuberin Lisha ist, steht noch nicht fest.

Denn die fährt nach dem Verrat schwere Geschütze auf. Sie gaukelt Caro vor, den Dolchstoß zu verzeihen und biedert sich erneut an, nur um ihr am Ende "den Koffer ins Gesicht zu knallen", wie sie es formuliert. Caro nimmt Lisha ihr Schmierentheater tatsächlich ab und beteuert: "Es ist zwischen uns jetzt inniger und enger als vorher. Lisha ist ehrlich." Wenn so viel Naivität mal nicht bestraft wird.

Lisha bastelt eine Voodoo-Puppe von Caro

Denn hinter Caros Rücken zeigt Lisha ihr wahres Gesicht: Sie bastelt eine Voodoo-Puppe von der Mallorca-Auswanderin. Blondes Haar, halbseitig rasierter Schädel mit dem Schriftzug "Iron" darauf. "Entweder streicheln wir diese Puppe oder wir stecken ihre den Stielkamm durchs Herz", droht Lisha. Götterdämmerung im Westmünsterland.

Der ursprünglich geplante Rachefeldzug gegen Eva und ihren Freund Chris ist vollends in Vergessenheit geraten und erledigt sich am Ende von selbst. Das Paar, das bisher am meisten polarisierte, wird beim zweiten Spiel wegen eines Regelverstoßes disqualifiziert. Bei der Entscheidung erhalten beide die meisten Nominierungen und müssen das Sommerhaus verlassen. Zum Showdown zwischen Lisha und Caro kommt es dann in im Finale.

Und danach, kündigt Lisha an, brauche sie erstmal einen Psychologen. Nicht nur du Lisha, nicht nur du.