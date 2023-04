Die Folge mit dem Lippenherpes – in der so viel geknutscht wird wie nie zuvor

von Wiebke Tomescheit Am Ende der siebten Folge werden David und seine Damen die Villen in Mexiko verlassen. Bis dahin dreht RTL die Temperatur aber noch mal hoch – und der Bachelor geht auf Tuchfühlung mit mehreren Kandidatinnen.

Folge sieben, und – wie RTL uns direkt wissen lässt – die letzte Folge, die in Mexiko spielen wird. Danach folgen ja traditionell Familienbesuche und spezielle Trips mit den Finalistinnen. Es scheint, als hätten Publikum, RTL, der Bachelor und auch die Frauen auf die vergangenen Wochen zurückgeblickt und festgestellt: Bei aller Liebe sind da bisher aber eher wenige Küsse "gefallen". Ist das eigentlich das richtige Verb in diesem Kontext? Also, Schüsse fallen. Schüsseln fallen ebenfalls gelegentlich. Aber Küsse? Na gut, wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Es wurde halt wenig geknutscht. Nur Lisa und Rebecca wurden von David schon gebusserlt. Pech für "Utze" Angelina: Sie bekommt gleich zu Beginn der Episode Herpes. "Extrem belastend" findet sie das.

Bisschen belastend ist aber auch, wie ihre Kolleginnen währenddessen in der Villa mit dem Sexspielzeug, das RTL in der vergangenen Woche lieferte, rumalbern. Besonders Leyla. "Kann es sein, dass du mal wieder einen Pimmel brauchst", kommentiert Xenia. "Wir brauchen mehr Pimmel!", verallgemeinert Alyssa diese Ansage. Rebecca macht dann noch einen "Eingelocht"-Witz und wir hoffen einfach, dass diese Szenen weder der Bachelor noch die Eltern oder Chef:innen der Ladys je zu sehen bekommen.

Herpes und Sextoys

Glücklicherweise wird die ordinäre Orgie dann von einer Date-Einladung unterbrochen: Die Kandidatinnen schmeißen ihre Plastikpenisse hastig auf den Küchentisch, um sogleich ein Surfbrett mit Davids Nachricht ins Haus zu schleppen. Xenia, Henriette, Lisa, Leyla und Rebecca dürfen mit David (Überraschung) surfen gehen. Der freut sich auf die "gut gemischte Gruppe von Ladys", von denen "die einen ein bisschen sportlicher, die anderen nicht" seien. Hoffentlich verrät er den Auserwählten nicht, in welche Kategorie er sie jeweils sortiert.

Rebecca und Leyla jedenfalls stellen sich etwas unsicher an. Lisa, bekanntermaßen sportlich, hat hingegen keine Probleme. Witzigerweise bekommt auch der muskulöse David es nur bedingt gut hin, mal ein paar Sekunden auf dem Brett stehen zu bleiben: "Er konnte auch nicht wirklich stehen, auf dem Meer, draußen", analysiert Rebecca nüchtern. Während er und drei der anderen Frauen schon gemeinsam am Strand frühstücken, bekommt Leyla es allerdings hin – und das sieht ziemlich gut aus. David hat's nicht gesehen – und sagt hinterher, er sei von ihrem Erfolg "überrascht". Nett. Als er später mit ihr spricht, fragt er nach ihrer Familie, speziell nach ihrer Schwester. "Ich hab zwei Brüder", korrigiert ihn Leyla treuherzig.

Der Bachelor: Ein Familienmensch

David findet unterdessen beim Plausch mit Xenia doof, dass die ihren Eltern nix von ihrer Bachelor-Teilnahme verraten hat (wir verstehen sie da VÖLLIG ) und Leyla findet, abseits davon, doof, dass andere schon längere Zeit mit David verbracht oder ihn gar "abgeknutscht" haben. Wie doof sie da erst finden würde, wenn sie wüsste, dass zeitgleich eine Videobotschaft in der Villa bei den verbliebenen Damen ankommt, in der David Alyssa zu einem Einzeldate am Abend einlädt. Auch Lisa ist ein wenig grumpy, weil sie mal wieder mehr Zeit mit dem Bachelor hätte. Der findet das überraschenderweise gut und faselt etwas von "gesunder Eifersucht".

Wissen Sie, was übrigens ein amüsantes Spiel ist? Herauszufinden, welche der Kandidatinnen rauchen. Spoiler: Es sind mehr als man am Anfang so denken würde. Heutige Erkenntnis: Auch Angelina zuppelt gern mal am Glimmstängel. Ob das für David ein Problem ist? Normalerweise eines der ersten Gespräche, das man beim Dating so führt, oder? Ob er vielleicht sogar selbst heimlich raucht? Fragen über Fragen.

Kochen und küssen

Rauchen tut abends beim Date mit Alyssa dann erst einmal aber nur der Grill. Der Bachelor will einer Auserwählten lecker (u.a.) Zwiebeln schmoren, am Ende hat aber alles eine leckere Schicht schwarzes Röstaroma. Alyssa blickt ihm skeptisch über die Schulter. Beim anschließenden Gespräch packt sie wieder ordentlich emotionale Kanonenschläge aus: Sie berichtet vom Tod ihrer Schwester und von ihren chronischen Depressionen. Beides hält David aber nicht davon ab, anschließend mit ihr rumzuknutschen. Er lobt sie später dafür, ihre Zeit "gut genutzt" zu haben.

In der Villa findet währenddessen ein Zeitsprung in die frühen 90er statt, und die Damen müssen Flaschendrehen spielen. Mit vorgegebenen Schmuddel-Fragen auf Zettelchen. Henriette offenbart, dass sie sich bis zu zehn Mal am Stück selbst befriedigen kann, Leyla verrät, dass sie auch mal in Strapsen kocht, um eine Beziehung frisch zu halten. Sowas sagt doch niemand? Also, nicht freiwillig?! Da hat RTL doch jeder Dame einen extra Hunderter zugesteckt, um provokanten Quatsch zu reden, damit die Zuschauer vor dem Bildschirm nicht einschlafen, oder?

Angelinas große Stunde

Als nächste bekommt Angelina ein Einzeldate. Und das, genau, trotz Herpes. Angeblich sei der schon nach einem Tag nicht mehr ansteckend, dank Tabletten und Creme von der Crew. Aber anhand dieser Banalität wird mal wieder die Absurdität dieses Formats deutlich:.Die anderen Kandidatinnen scherzen: "Nicht, dass wir das dann alle haben". Denn alle haben natürlich vor, David zu küssen – sicher auch Angelina, die jetzt mit ihm (und den RTL-Kameraleuten) allein ist. Und auch für Angelina und den Bachelor dürfte das sehr seltsam sein: Auf ihrem Dating-Terminplan steht definitiv ein Kuss. Den allerdings würde jedes normale Pärchen unter diesen Umständen schulterzuckend noch ein paar Tage aufschieben. Hier aber geht das nicht. Seltsam, das alles.

Die beiden haben, mitten in Mexiko, ein orientalisch angehauchtes Date. Chiara scheint das im Vorfeld mitbekommen zu haben und erzählt den anderen Frauen davon: "Dann raucht irgendwas und dann reiben die an so'ner Pfeife, für Wünsche oder so." Was meint sie? "Wie heißt das denn, wo Jeannie drin ist?", fragt die Rap-Journalistin sogleich in die Runde. "Duftlampe? Nee." Leyla will helfen: "Wunderkerze!" Chiara nickt erleichtert. Die bezaubernde Jeannie aus der ... Wunderkerze. Genau.

Wunderkerzen und Gedöns

Tatsächlich rubbeln die beiden Turteltauben dann an einer WunderLAMPE und Angelina darf sich etwas wünschen. Sie wählt: eine Rose. Außerdem knutschen die beiden ... natürlich. Oder tun zumindest so, die Kamera lässt uns nicht ihre Lippen sehen. Was jetzt nicht wie eine Beschwerde klingen soll – da müssen wir jetzt wirklich nicht so ganz genau zuschauen, immer.

Und dann ist es schon vorbei mit dem Ge-date. Die Nacht der Rosen steht an. Rebecca bekommt als erste einen kleinen Plausch mit David ab. Niemand hat ihr allerdings zuvor gesagt, dass sie entweder Sekt auf ihr Oberteil gekleckert oder an der Brust geschwitzt hat. Frech. Sie sagt dem Bachelor dennoch selbstbewusst sinnvolle Dinge. Aber immer, wenn eine Dame etwas Richtiges sagt, scheint David missmutig zu werden. Nicht einmal der Kuss von neulich scheint in seinem Kopf noch einen Bonus für Rebecca darzustellen.

Eine schwere Entscheidung

Bekannt für sinnvolles Agieren ist auch Henriette, die ebenfalls langsam keine Lust mehr darauf hat, vom Bachelor immer irgendwie vergessen zu werden, obschon es sofort harmoniert, wenn beide mal zusammentreffen. Von sich aus zu ihm hingehen und mit ihm reden? Kommt ihr gar nicht in die Tüte. Zu seinem Glück übernimmt David das dann selbst und weiß ihren Unmut zu besänftigen.

Und dann wird es Zeit, die Rosen zu verteilen. Dieses Mal fühlen wir fast mit dem Bachelor: Es sind nicht mehr viele Frauen da und tatsächlich hat er zu allen mittlerweile eine Verbindung. Am Ende sind es Xenia und – schnüff – Leyla, die gehen müssen. Xenia hat vermutlich das Geständnis, dass ihre Eltern nix von der Show wussten, einen Strich durch die Rechnung gemacht – warum auch immer David das so doof fand. Und Leyla ist dann trotz aller Mühen irgendwie in der Kleine-Schwester-Zone gelandet: Zu süß, zu aufgedreht, halt nicht das Richtige für den ernsten David.