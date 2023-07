von Wiebke Tomescheit Folge zwei der diesjährigen "Bachelorette"-Staffel – es geht so langsam ans Eingemachte. Und für Bachelorette Jennifer Saro gibt's am Ende der Folge eine handfeste Überraschung.

Wir sind zurück in Thailand, wo "Bachelorette" Jennifer nun dazu übergehen wird, die 18 Single-Männer, die RTL ihr zugeschustert hat, näher kennenzulernen. Wir haben nunmehr erfahren, dass die 27-Jährige bereits einen kleinen Sohn hat, finden sie prinzipiell sehr sympathisch ... können aber nicht recht aufhören, auf ihre etwas arg vollen Lippen zu starren. Fies irgendwie, soll doch jede/r machen, was er möchte. Sorry. Aber lenkt halt irgendwie ein bisschen ab.

Mit ihrer Freundin und Babysitterin Melli darf Jenny anfangs über die erste "Nacht der Rosen" schnacken. Ihre Zusammenfassung ist ein bisschen putzig: "Alle waren so 'Wow! Schönes Kleid!'", freut sich die Bachelorette in der Retrospektive über den akkuraten Modegeschmack der Männer. Sie bekommt noch einen Brief von Melli, geschrieben aus der Perspektive ihres Sohnes, der Jenny die Tränchen in die Äuglein treibt.

Die Männer beziehen ihr neues Zuhause

Die Männer ziehen währenddessen in ihre Villa ein. Empfangen werden sie von buddhistischen Mönchen. "Drei Leute stehen vor dir, komplett orange", berichtet der langhaarige Kaan aus Duisburg verwirrt. Die Singles werden gesegnet, nicht alle können dabei allerdings ernst bleiben. Sind halt zum Teil Teenager in den Körpern Erwachsener. Ansonsten kommt die Villa gut an: "Das kenn' ich eigentlich nur von Instagram", lobt Baro. Und Oguzhan freut sich über den Inhalt des Kühlschranks: "Apfelsaft, Ananassaft, hier ist alles da! Nice: Shrimps haben die auch!"

Und nicht mal Langeweile kommt auf – denn Papa-Typ David beschließt, der versammelten Mannschaft ein Gedicht vorzutragen. Ja. Ein Gedicht. In den humorigen Versen nimmt er die vermeintliche Schwäche jedes Kandidaten aufs Korn, und alle Mann kriegen sich vor Schenkelklopfen nicht mehr ein. Eieiei, David ist vermutlich der Knaller auf jedem 70. Geburtstag! Abends lästern ein paar der Jungs dann aber noch amüsant über den Poeten: "Körperklaus" David wirke irgendwie "retro", er sei "vielleicht 25, aber verhält sich so, redet und zieht sich an wie 'n 50-Jähriger." Nicht völlig falsch.

Dann geht's ans ernsthafte Daten. Zuerst einmal sind Mike, Julian, Kaan, Gianluca, David, Adrian und Fynn eingeladen. Jenny trifft die Jungs auf dem örtlichen Nachtmarkt, wo das kulinarische Angebot neben den üblichen leckeren thailändischen Gerichten auch aus ... Insekten besteht. "Superhart die Dinger", mosert Kann. "Rasiert die mal wenigstens!" Jenny geht immerhin mit gutem Beispiel voran und gibt sich auch selbst eine frittierte Heuschrecke. Begeistert ist sie aber nicht.

Dann plaudert die Bachelorette mit Adrian, die beiden schäkern fleißig. Es wird tatsächlich gelacht. "Ich mag wie du bist", sagt Adrian. "Du bist ein Arschloch!" Akzeptiert Jenny zum Glück als das Kompliment, dass es vermutlich ist. Fynn offenbart sich als "eitel" und gesteht seinen "Putzfimmel". Gianluca berichtet von seinem Vater, der im vergangenen Jahr an Lungenkrebs verstorben ist.

Baro, stabiler Typ

In der Villa bekommen die verbliebenen Kandidaten währenddessen ein paar scharfe Snacks serviert, die allerdings fast allen – wohl auch, weil Jenny nicht zuschaut – eher nicht besonders zusagen. Baro kann das nicht mit ansehen und greift entschlossen nach einer Chili, die er mit einem Bissen verdrückt. Was er allerdings schnell bereut und schwitzend einen halben Liter Milch hinterherkippt. "Die Jenny macht sich hier gar nicht sympathisch", haucht er leidend, mit Hundeblick. Trotzdem Respekt für die Aktion. Stabiler Mann.

Eine Einladung zum ersten Einzeldate – noch bevor das Gruppendate überhaupt beendet ist – kommt anschließend aber nicht für Baro, sonder für Jesaia. Die beiden entspannen auf einer schwimmenden Couch im Pool, umgeben von Kerzen. Die Bachelorette veräppelt Jesaia für seinen schwäbischen Akzent, ansonsten harmoniert es bei den beiden ganz gut. Nur die Tatsache, dass er noch Student ist und in einer WG wohnt, scheint ihr irgendwie aufzustoßen.

Jenny lässt die Männer zappeln

Am folgenden Morgen besucht Jenny im knappen Sport-Outfit die Männervilla – um mit ihnen ein Sporttraining zu absolvieren. "Ja, wow, Jenny ist da! Sie kam einfach ins Haus rein!", staunt Alex, als wäre das ein übernatürliches Ereignis. Auf die strengen Trainingsanweisungen der Bachelorette haben die Herren dann aber etwa soviel Lust wie zuvor auf die scharfen Snacks ... also eher keine. Nur zwei, drei Muskelprotze sehen ihre Chance gekommen.

Beim anschließenden Geplauder fragt Jenny sofort in die Runde, ob jemand in einer WG wohne. Und fügt nachdrücklich hinzu: "Also, ich könnt' niemals mit jemandem in einer WG wohnen!" Und verzieht das Gesicht. Das Thema scheint sie nach dem Date mit Jesaia wirklich arg zu beschäftigen ... Dann reißt Baro zum Unmut der anderen das Gespräch an sich. Warum es alle nervt, ist aber fraglich – der 25-Jährige lobt nämlich die Konkurrenten mit wirklich netten Worten. Erneut ist es aber nicht er, der ein Einzeldate bekommt. Sondern Alex.

Überraschendes Ergebnis bei der Rosenvergabe

Während sich die Kerle im Pool der Villa völlig grundlos anbrüllen, muss Koch Alex (irgendwie löst er bei uns Unwillen aus, wir können aber noch nicht genau sagen, weshalb) mit Jenny in schwindliger Höhe Slacklining betreiben. Immerhin verrät Alex, dass er nicht viel Alkohol verträgt, weil er dann zum Kuscheln neige – "Ich bin so'n Kuschler." Das finden wir dann doch wieder ganz süß. Zudem wirkt er arg nervös. Er plappert wirres, putziges Zeug und wir fühlen jede Sekunde mit. Wer kennt das nicht? Die Bachelorette hingegen zeigt weniger Verständnis. Sie würdigt Alex' Überwindung aber immerhin mit einer Vorab-Rose.

Und dann stellt sich auch für die übrigen Kandidaten die Rosenfrage. Vorher aber gibt es noch eine Überraschung: Ein neuer Konkurrent stößt hinzu, Kinan kommt aus Syrien und entert die Nacht der Rosen mit seiner Gitarre im Gepäck. Er genießt entsprechend noch Welpenschutz bei der heutigen (R)Auswahl. Der Rest der Truppe schwitzt nervös, während Jenny ihre Blümchen verteilt. Besonders Papa-Typ David und unser heimlicher Favorit Baro glauben, dass es ihnen an der Kragen gehen wird. Ist aber nicht so: Ausgerechnet der fitte Mike und der souveräne Julian müssen gehen. In beiden Fällen, weil sie bereits Erfahrung mit Single-Mamas haben – denn Jenny sucht ganz explizit einen Freund, keinen Papa-Ersatz für ihr Kind.