Das ZDF konnte das Rennen um die Quoten gegen ARD und RTL gewinnen. Dahinter liefern sich die Sender ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Eine Folge von "Ein Fall für zwei" im ZDF hat am Freitagabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt: 4,28 Millionen (19,8 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die ZDF-Serie ein.

Im Ersten erreichte die Familienkomödie "Mein Vater, der Esel und ich" mit Günther Maria Halmer in der Hauptrolle 3,48 Millionen (15,8 Prozent). Für "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" interessierten sich am Freitagabend 2,79 Millionen (13,9 Prozent).

ZDFneo lockte mit einer Folge der britisch-französischen Fernsehserie "Death in Paradise" 830.000 Menschen (3,9 Prozent) vor den Bildschirm. ProSieben holte mit dem US-amerikanischen Action- und Science-Fiction-Spielfilm "Bumblebee" ebenfalls 830.000 (3,8 Prozent) vor das TV-Gerät.

Dahinter lag RTLzwei mit dem US-amerikanisch-chinesischen Fantasyfilm "The Last Witch Hunter" mit Vin Diesel und Elijah Wood in den Hauptrollen: 810.000 (3,7 Prozent) Zuschauerinnen und Zuschauer schauten sich das an.

740.000 (3,4 Prozent) verbrachten mit "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" auf Vox den Abend. Die Sendung "111 alberne Angeber!" bei Sat.1 wollten am Freitagabend 710.000 Menschen (3,3 Prozent) sehen. Kabel eins holten sich mit einer Folge der US-amerikanischen Fernsehserie "Criminal Minds" 420.000 (2,0 Prozent) ins Haus.