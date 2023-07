AC/DC zählen du den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Eine neue Arte-Dokumentation blickt zurück auf die Anfänge der Brüder Angus und Malcolm Young in Australien.

Die Fans der Hardrock-Legende AC/DC warten gespannt auf den 7. Oktober. Dann wird die legendäre Band, die für Klassiker wie "Highway To Hell", "Hells Bells" und "Thunderstruck" steht, beim "Power Trip"-Festival in Kalifornien zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder auf der Bühne stehen.

Nach der letzten AC/DC-Tournee im Jahr 2016, bei der Sänger Brian Johnson am Ende von Guns N' Roses-Frontmann Axl Rose vertreten wurde, hatten viele die Gruppe um Gitarrist Angus Young schon abgeschrieben. Doch es geht weiter.

Die neue Dokumentation "AC/DC - Forever Young", die am Freitag (7. Juli) um 21.55 Uhr erstmals bei Arte ausgestrahlt wird, blickt zurück auf das Musikphänomen. Die 1973 im australischen Sydney gegründete Band wurde während ihrer nun schon 60 Jahre dauernden Karriere mehrfach totgesagt, meldete sich aber jedes Mal krachend wieder zurück. Schließlich füllten Angus & Co. riesige Fußballstadien - zu sehen im Konzertfilm "Live At River Plate", der im Anschluss bei Arte läuft.

Die frühen Jahre

Der knapp einstündige Film blickt anhand von alten TV- und Konzertaufnahmen und zahlreichen Interviews auf die frühen Jahre von AC/DC zurück. Als Einwanderer aus Schottland mussten sich die Young-Brüder - Leadgitarrist Angus, Rhythmus-Gitarrist und Bandleader Malcolm und der anfängliche Produzent George (beide starben 2017) - in der neuen Heimat besonders beweisen. Ehemalige Weggefährten, Manager und Bandmitglieder erinnern sich an die Anfänge. Auch Angus und Malcolm selbst kommen in Archivaufnahmen zu Wort.

"Ändert nie euren Stil", soll George Young seinen beiden Brüdern eingetrichtert haben. Tatsächlich blieben sich AC/DC musikalisch immer treu, worüber sich Angus selbst häufig lustig machte. "Es nervt mich, dass Leute sagen, wir haben elf Alben gemacht, die genau gleich klingen", scherzte er vor Jahren. "In Wirklichkeit haben wir zwölf Alben gemacht, die genau gleich klingen." Inzwischen sind es - je nachdem, wie man zählt - 17 oder 18 und mehrere Live-Alben.

Bon Scott und Punk

Einer der amüsantesten Momente in der kurzweiligen und unterhaltsamen Dokumentation ist ein Interview-Ausschnitt mit dem 1980 gestorbenen Frontmann Bon Scott. Als AC/DC inmitten der Blütezeit des Punk nach London kommen, wird Scott gefragt, was er von den Sex Pistols hält. "AC/DC ist Musik. Punk ist nichts", sagt er provozierend und grinst schelmisch. Auf die Frage, ob er AC/DC als brachial beschreiben würde, sagt Scott: "Nein, als Rock'n'Roll."

Das AC/DC nie einem Trend folgten, machte sich bezahlt. Das Album "Highway To Hell" brachte 1979 den kommerziellen Durchbruch auch in Amerika. Der plötzliche Tod von Leadsänger Bon Scott schien jedoch das Aus der Band zu bedeuten. Mit dem Segen von Scotts Eltern machten AC/DC allerdings weiter. Nur ein Jahr später ging es mit dem neuen Frontmann Brian Johnson karrieremäßig sogar noch bergauf. "Back In Black" von 1980 wurde ein Megaseller und ist heute eines der meistverkauften Alben der Musikgeschichte.

"Man hat immer das Gefühl, dass da noch ein weiterer Song kommt", sagt Malcolm in einem alten Filmschnipsel der Doku. "Solange das passiert, wird es uns geben." Nach dem Tod des AC/DC-Bassisten und Bandleaders erschien im November 2020 das erste Album ohne ihn. Auf "Power Up" kehrte Sänger Brian Johnson nach erfolgreicher Behandlung seiner Hörprobleme zur Band zurück, auch Schlagzeuger Phil Rudd und der langjährige Bassist Cliff Williams waren wieder an Bord. Nachfolger von Malcolm als Rhythmusgitarrist wurde sein Neffe Stevie Young. AC/DC bleiben also "Forever Young".