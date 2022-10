von Carsten Heidböhmer Alfred Hitchcock ist immer sehenswert. Arte zeigt am Sonntagabend einen Film aus seinem Spätwerk: Bei "Marnie" gibt sich James-Bond-Darsteller Sean Connery gar nicht gentlemanlike.

Egal wie oft man ihn gesehen hat, einen Film von Alfred Hitchcock wiederzusehen, lohnt sich immer. Denn beim "Master of Suspense" geht es nie darum, 90 Minuten lang einer Auflösung entgegenzufiebern. Vielmehr spielt der Meister den gesamten Film über mit den Zuschauern. Er manipuliert, was das Zeug hält. Und auch die Inszenierung seiner weiblichen Helden war für Hitch ein Spiel - das im Laufe seines Lebens für die Schauspielerinnen immer ungünstiger ausfiel.

Während er in den 40er und 50er Jahren Stars wie Ingrid Bergman und Grace Kelly mit verliebtem Blick betrachtete und als kühle Leinwandgöttin inszenierte, kam den Frauen spätestens ab den 60er Jahren vor allem die Opferrolle zu. In "Psycho" (1960) wurde Janet Leigh bereits nach einem Drittel des Films brutal erstochen. Bei den Dreharbeiten zu "Die Vögel" malträtierte der Regisseur seine Hauptdarstellerin Tippi Hedren und setzte sie eine Woche lang den Attacken lebender Vögel aus - bis sie einen Nervenzusammenbruch erlitt.

Alfred Hitchcock und seine Obsessionen

1964 lässt er Hedren in "Marnie", der Geschichte einer Kleptomanin, auf ihrer Hochzeitsreise von ihrem Ehemann vergewaltigen - den ausgerechnet Sean Connery spielt, der durch die ersten beiden James-Bond-Filme zum strahlenden Kinohelden geworden war. Eine derart brutale Szene war ungewöhnlich - selbst für Hitchcock. Immer offensichtlicher flossen dessen sexuelle Obsessionen - und wohl auch Frustrationen - in seine späten Filme ein.

Der Film ist harter Tobak, und trotz der für die damalige Zeit ungewöhnlich brutalen Szenen ist es doch faszinierend zuzuschauen, wie Hitchcock seine negativen Energien kanalisiert und in große Kunst verwandelt. Bei "Marnie" fließen - wie schon zuvor bei "Psycho" und "Ich kämpfe um dich" psychologische Theorien ein. Interessant ist es auch zu sehen, wie Hitchcock einen positiv besetzten Filmhelden wie Connery bricht und ihm dadurch neue Facetten verleiht. Wer noch mehr über den Schauspieler erfahren will: Direkt im Anschluss an "Marnie" zeigt Arte ab 22.20 Uhr die 60-miütige Dokumentation "Sean Connery vs James Bond".

Arte zeigt "Marnie" am Sonntag, 30. Oktober, um 20.15 Uhr.

+++ Lesen Sie auch: +++