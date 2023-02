Thomas Mann und Albrecht Speer hat er bereits den Deutschen näher gebracht. 2019 hat sich Filmemacher Heinrich Breloer auch das Leben des Dichters Bertolt Brecht vorgeknöpft und zu einem zweiteiligen Doku-Drama verarbeitet. 3Sat zeigt den Zweiteiler am Samstag, 4. Februar, ab 20.15 Uhr an einem Stück. Der Regisseur interessiert sich nicht nur für die Ästhetik und die politischen Wirrrungen - große Aufmerksamkeit widmet Breloer dem Liebesleben des 1898 in Augsburg geborenen Künstlers, der von Tom Schilling (jung) und Burghart Klaußner (alt) verkörpert wird. Der junge Brecht ist ganz anders als der politisch strenge Staatsdichter, den spätere Generationen von Schülern kennenlernen werden. In seiner Augsburger Zeit ist er ein romantischer Schwärmer, schreibt Liebeslieder für die Gitarre und wirbt leidenschaftlich um die Schülerin Paula Banholzer (Mala Emde).

