So lange wie keiner vor ihm hatte Ulrich Wickert die "Tagesthemen" moderiert. 16 Jahre nach seinem Abtritt ist er nun zurück. Mit einer Meldung in eigener Sache.

Jahre nach der Übergabe des Staffelstabs ist Ulrich Wickert (79) zurück an seinem alten Arbeitsplatz in den "Tagesthemen", allerdings nur zu einem einmaligen Besuch. Und mit einem Augenzwinkern. Wickert verlas eine einzelne Meldung, quasi in Eigensache: Nachdem er jahrelang den Rekord als am längsten amtierender Moderator der Sendung gehalten hatte, wurde er nun überholt - von der aktuellen Moderatorin Caren Miosga.

"Eine wichtige Meldung fehlt heute noch in dieser Sendung", leitete Wickert die Meldung ein. Der "ewige Rekordhalter im Tagesthemen-Moderieren - also ich", habe nun diesen Titel verloren, meldete der Nachrichten-Veteran. Darunter leiden wollte er sehr offensichtlich nicht. "Ich werde es verkraften, Caren Miosga ist die mir liebste Moderatorin", lobte er.

Rekord gebrochen

Ab Juni 1991 hatte Wickert 15 Jahre und zwei Monate lang das in Hamburg produzierte ARD-Flaggschiff "Tagesthemen" moderiert. Im Ohr dürfte er vielen sicher noch mit seinem Abschiedsgruß zu jeder Sendung sein - er wünschte stets eine "geruhsame Nacht". 2006 gab Wickert seinen Posten bei den "Tagesthemen" auf. Sein Nachfolger wurde Tom Buhrow, er hatte die Sendung bereits 2013 wieder verlassen. Caren Miosga war kurze Zeit später Wickerts langjähriger Kollegin Anne Will nachgefolgt, die die Sendung 2007 ebenfalls verließ.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr hatten nur Lob für Caren Miosga: "Ihr Stil ist unverwechselbar: kompetent, verständlich und klar, hoch professionell, aber immer mit Empathie und einem besonderen Charme", erklärten sie. "Caren Miosga ist längst zur "Mrs. Tagesthemen" geworden." Wickerts Rekord wird die Moderatorin vermutlich noch deutlich ausbauen können: Nach Angaben der ARD läuft ihr aktueller Vertrag noch bis ins Jahr 2025.

