Seit vielen Jahren ist Barbie Bassett ein bekanntes Gesicht für die Menschen im US-Bundesstaat Mississippi: Die Nachrichtensprecherin und Meteorologin ist Teil des Moderationsteams des Senders WLBT (Lamar Broadcasting Television), der zu CNN gehört. Die Frau mit der silberfarbenen Kurzhaarfrisur war regelmäßig in den Lokalnachrichten zu sehen – bis sie nun plötzlich von der Bildfläche verschwand.

Eine offizielle Bestätigung des Senders gibt es dazu noch nicht, mehrere US-Medien berichteten allerdings übereinstimmend, dass der Grund ein Snoop-Dogg-Zitat sei: Bassett hatte während ihrer Nachrichtensendung mit Kollegen über eine neue Kollektion von Weinen gesprochen, die der Rapper Snoop Dogg auf den Markt gebracht hatte. Während das Team darüber scherzte, ob einer der Moderatoren nicht mit dem HipHop-Star ("Drop It Like It's Hot") bei der Weinherstellung kooperieren könnte, persiflierte die 51-Jährige den Musiker und ahmte eine seiner Textzeilen nach: "Fo shizzle, my nizzle!"

Klingt lustig und bedeutet grob aus dem HipHop-Slang übersetzt auch lediglich: "Aber sicher, mein Kumpel". Allerdings gibt es einen Haken: Übersetzt man den Ausspruch wörtlich, dann ist "Nizzle" eine Abwandlung des N-Worts – der rassistischen Bezeichnung für schwarze Menschen. Ein Wort also, dass wirklich nur jene gebrauchen sollten, bei denen sicher ist, dass sie es, wenn sie es denn benutzen wollen, nicht abwertend meinen: eben schwarze Menschen. Was in der Musik von Snoop Dogg, der selbst schwarz ist, also zu einem Problem wird, wenn eine weiße Moderatorin den Ausdruck benutzt.

Im Falle von Barbie Bassett war es zudem nicht der erste Fauxpas dieser Art. Vor einer Weile hatte sie einen schwarzen Reporter nach seiner "Grandmammy" gefragt – eine klischeehafte Bezeichnung für ältere schwarze Frauen oder Großmütter. Die übliche Bezeichnung für eine Großmutter ist schlicht "Grandma" oder "Grandmother". Schon das war schwarzen Zuschauer:innen unangenehm aufgefallen. Der zweite Fehltritt nun, selbst wenn es sich um ein Snoop-Dogg-Zitat handelte, scheint ihrer Fernsehkarriere ein jähes Ende bereitet zu haben.

Seit dem Vorfall war Bassett jedenfalls nicht mehr in der Nachrichtensendung zu sehen. Auf ihren Social-Media-Kanälen herrscht Stille. Und auf Mediennachfragen kamen vom Sender nur sehr diplomatische, ausweichende Antworten: "Wie Sie sich denken können, kann WLBT nicht über persönliche Umstände sprechen", hieß es knapp auf eine Anfrage der "New York Times". Auch Bassett selbst hüllte sich in Schweigen. Von der Website des Senders ist ihr Name aber inzwischen entfernt worden.

