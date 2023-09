In ihrer "Drew Barrymore Show" spricht sie über Liebe und Beziehungen. Auf wieviel Gegenliebe die Sendung nach Fortsetzung trotz des laufenden Streiks der Drehbuchautoren stoßen wird, bleibt abzuwarten.

US-Schauspielerin Drew Barrymore ("Drei Engel für Charlie") möchte trotz des andauernden Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood ihre Talkshow fortsetzen. "Ich stehe hinter dieser Entscheidung", schrieb die 48-Jährige in einem Statement auf Instagram am Sonntag. Sie wolle sich daran halten, keine Filme oder Fernsehsendungen zu besprechen oder zu fördern, die bestreikt werden. In der CBS-Talkshow spricht Barrymore seit 2020 mit Prominenten über Liebe und Beziehungen.

In einem Bericht des Branchenblattes "The Hollywood Reporter" erklärte ein Sprecher der Drehbuchautoren-Gewerkschaft Writers Guild, dass auch Barrymores Show bestreikt werde. Zugleich kündigte er Proteste vor den Studios der Sendung in New York City für Montag und Dienstag an. Dem Bericht zufolge soll die erste Folge der Sendung am 18. September ausgestrahlt werden.

Die mehr als 11.000 Drehbuchautoren der Writers Guild streiken bereits seit Anfang Mai. Sie fordern unter anderem eine bessere Vergütung und Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Anzeichen für ein baldiges Streikende gibt es nicht.