Sehen Sie im Video: Fox-Moderatorin verdreht bei Wahl-Statement die Augen.













Kuriose Szene im laufenden Program des US-Senders Fox-News:

"Nur weil CNN sagt oder Fox-News sagt, dass er irgendjemandes Präsident ist, macht es ihn noch nicht zum Präsidenten." Untertitel: "Was? Was ist los? Wir haben es längst verkündet."





Ungläubiges Staunen auf der Seite von Moderatorin Sandra Smith. Die konservative Anwältin Cleta Mitchell zog in einem Interview das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl in Zweifel. Sandra Smith, die gerade nicht auf Sendung ist, verdreht die Augen und kann nicht glauben was sie hört, denn ihr Sender selber hatte bereits den Wahlsieg von Joe Biden bekanntgegeben. Doch ihr Mikrofon war offenbar noch angeschaltet…





Die Reaktionen der User auf Twitter fassen die Lage in Amerika zusammen: „Eine Konspiration zu erfinden, die es nicht gibt, die Realität, dass sie verloren haben, zu verleumden, ist so trumpisch“, schreibt eine Nutzerin. Doch viele beharren darauf, dass die Medien nicht diejenigen sind, die eine Präsidentschaftswahl entscheiden. Nur um daran erinnert zu werden, dass Trump 2016 die Wahl genau durch diese Medien zugesprochen wurde. Fox News galt lange als Sprachrohr des amtierenden Präsidenten Donald Trump. Doch während der den Wahlausgang weiterhin in Zweifel zieht, hat der Sender wie auch CNN und andere große Fernsehanstalten Joe Biden zum Gewinner der Wahl erklärt.

