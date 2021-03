Ein Goldarmband steht bei "Bares für Rares" zum Verkauf. Wegen der großen Opale hofft die Besitzerin auf einen Preis von 5000 Euro - doch die Expertin hat schlechte Nachrichten.

5000 Euro sind ein stolzer Preis. Die hätte Elisabeth Mewes aus Lohne gerne für das Erbstück ihrer Mutter: ein Armband aus Weißgold. "Das ist schön", sagt Moderator Horst Lichter in der ZDF-Trödelshow über das Schmuckstück. Da ahnt er noch nicht, dass die Expertise leider nicht so positiv ausfällt. Denn das Armband ist erheblich beschädigt.

"Die Opale sind wunderschön und sehen magisch aus", sagt "Bares für Rares"-Expertin Heide Rezepa-Zabel über die Steine, die in dem Armband verarbeitet wurden. Hergestellt sei das Entourage-Schmuckstück in den 70er Jahren aus 585er-Gold. Ein Juwelier sei nicht auszumachen, es sei vermutlich maschinell gefertigt. "Es fühlt sich gut an, trotzdem kein Vergleich zu einer Goldschmiedearbeit", sagt die Expertin.

"Bares für Rares"-Expertin schaut genau hin

"Das hört sich doch gut an", sagt Besitzerin Mewes, die deshalb mit 5000 Euro eine stolze Preisforderung hat. Doch dann folgt die Enttäuschung. "Der Materialwert liegt hier bei nur 800 Euro", sagt Rezepa-Zabel. "Bedauerlicherweise muss ich ihnen mitteilen, dass die Opale alle gerissen sind", erklärt die Expertin. Der Marktwert der Steine liege deshalb bei null - Totalschaden. Nur jemand der nicht genau hinsieht, bezahle vielleicht mehr. Trotzdem liege der Gesamtwert bei immerhin 1400 bis 1600 Euro.

Besitzerin Mewes ist enttäuscht. Trotzdem will sie ihr Glück bei den Händlern probieren – und hat Glück. Denn schon das erste Gebot von Susanne Steiger trifft den Schätzpreis der Expertise: "Ich starte mit 1600 Euro." Auch Daniel Meyer und Fabian Kahl bieten mit. Der Thüringer ist mit 1920 Euro Höchstbietender – ein fairer Preis. "Das mache ich dann", sagt Besitzerin Mewes.

Über ihren Verkauf ist die 65-Jährige dann doch froh. Immerhin hat sie 320 Euro mehr als die Expertise bekommen. "Dann liegt es nicht noch 30 weitere Jahre in der Schublade."

Lesen Sie auch:

Quelle: "Bares für Rares" vom 25. März 2021. Neue Folgen der Trödelshow gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.