Die Regeln sind klar: Die Jury von " The Voice of Germany" muss sich in den Blind Auditions ganz auf auf ihr Gehör verlassen, denn von Show und Aussehen der Künstler bekommt sie nichts mit. Nur die Stimme soll vom Talent überzeugen. Was passiert aber, wenn plötzlich ein Weltstar auf der Bühne steht?



Am Donnerstag schmuggelte sich Rita Ora auf die "Voice of Germany"-Bühne. Die Britin sang ihren Hit "Your Song" und zumindest für die Zuschauer im Saal war der Unterschied zu den Laien schnell ersichtlich: Selbstbewusst und professionell bewegte sich Ora auf der Bühne, sang dabei perfekt. Doch auch die Juroren fackelten nicht lange: Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Smudo und Michi von den Fantastischen Vier und Mark Forster drehten sich alle für sie um. Doch nicht bei allen fiel der Groschen sofort.

"Bist du eine Doppelgängerin?" Catterfeld bringt Rita Ora zum Lachen

"Wie heißt du?", fragte Michi Beck Ora. "Ich bin eine 26-jährige angehende Musikerin aus London", antwortete diese und sagte, dass sie sehr nervös sei. "Das ist schon fast nicht mehr lustig." Erst als Forster anmerkte, dass sie fast genau wie das Original klang, rückte die 26-Jährige mit der Sprache raus. Catterfeld konnte es nicht glauben. "Veralberst du mich? Bist du eine Doppelgängerin?", fragte sie verwirrt und brachte Ora damit zum Lachen.

In Großbritannien saß Rita Ora bereits auf dem Jury-Stuhl von "The Voice", sie kennt die Show also bestens. Trotzdem sei es etwas anderes gewesen, plötzlich als Kandidatin auf der Bühne zu stehen. "Das ist wie eine Achterbahnfahrt. Ich kann nur erahnen, wie es den Talenten geht. Es ist echt schwierig!", sagte sie. Es war übrigens nicht ihr letzter Auftritt im deutschen Ableger der Castingshow: Ora wird diese Staffel als Gastjurorin zurückkehren. Und sie entschied sich auch gleich vor Ort für ein Team: "Ich finde euch alle toll, und weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich hab mal recherchiert und ich tendiere in diese Richtung", sagte sie mit Blick auf Mark Forster. Sein Team kann sich auf Tipps von Rita Ora freuen.