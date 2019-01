Fasten und Heilen: Altes Wissen und neueste Forschung

Kann Hunger heilen? Diese Doku ist eine echte Inspiration für alle, die im neuen Jahr gesünder leben wollen. Sie beschreibt eine Methode, die seit Jahrtausenden auf der ganzen Welt praktiziert wird und sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut: Heilfasten. Dabei greift der Film Forschungsergebnisse der Schulmedizin auf, die in Ländern wie Russland und Sibirien durch Langzeitstudien mit zehntausenden von Probanden entstanden. Die Resultate sind so überzeugend, dass zum Beispiel in Sibirien das Fasten seit 15 Jahren ein zentraler Bestandteil der staatlichen Gesundheitspolitik ist. Es geht außerdem noch nach Frankreich und Deutschland, wo man seit einigen Jahren auch zum Heilfasten forscht. Daneben erfährt man, welche Phasen der Körper während des Fastens durchläuft und weshalb diese so gesund für uns sind.

7 Tage... unter Schlachtern

Viele Menschen mögen Fleisch aber keiner liebt den Schlachter. Warum ist das so? Eine junge Reporterin will dieser Frage nachgehen und arbeitet für eine Woche in einer mittelständischen Schlachterei und Fleischerei mit. Auch wenn dies eine eher untypische Schlachterei ist, da es nur noch wenige traditionelle Familienbetriebe gibt, die Schlachten und Fleischverarbeitung unter einem Dach betreiben. Dennoch bekommt man dennoch einen guten Einblick in ihren Arbeitsalltag. Was bedeutet es, ein Tier zu töten? Man sieht, wie viele Handgriffe am Ende nötig sind, aus einem Lebewesen Fleisch und Wurst herzustellen. Für die Fleischer ist es vor allem eines: Handwerk und zwar ein ziemlich hartes. Ein spannender Einblick in ein eher unbeliebtes Gewerbe.

Endlich schlank - Das Geschäft mit dem Übergewicht

Ein schöneres und leichteres Leben, mehr Liebe und mehr Erfolg. Die Versprechungen der Hersteller von Schlankheitsmitteln aller Art sind so mannigfaltig, wie die zum Teil illegalen Inhaltsstoffe. In dieser Reportage stehen einige dieser Diät-Pillen auf dem Prüfstand. Außerdem werden weitere Methoden zum Abnehmen, wie spezielle Diäten oder die Magenverkleinerung als chirurgische Lösung unter die Lupe genommen. Dazu werden einige Abnehmwillige während ihrer Gewichtsreduktion begleitet. Welche Methoden sind effektiv und wie hoch sind die Risiken? Ergänzt wird diese Reportage durch überraschende Fakten rund um unser Essverhalten.

Containern – Mein Essen aus dem Müll (dbate)

Essen aus der Tonne? Wider Erwarten hat das nichts mit Armut zu tun. Diese Doku schaut sich einen durchaus umstrittenen Trend genauer an. Beim Containern geht es um das Mitnehmen weggeworfener Lebensmitteln aus Müllcontainern, die überwiegend in der Nähe von Supermärkten oder Lebensmittelfabriken stehen. Wer tut so etwas? Solche und andere Fragen beantwortet in diesem Video der Foodaktivist Alex Cio. Der Software-Entwickler und Filmemacher sieht Containern als aktive Konsumkritik. In diesem Video wird er bei seinen Streifzügen begleitet. Dabei ist das so genannte Mülltauchen durchaus nicht legal und das Eindringen auf fremde Grundstücke verlangt Einiges ab. So ist dieser kleine Film vielleicht nicht unbedingt zum Nachahmen geeignet, stellt aber wichtige Fragen zum eigenen Konsumverhalten.

Bio zwischen Wahn und Sinn

Bio liegt im Trend. So wurden allein 2017 über 10 Milliarden Euro mit Bio-Lebensmitteln umgesetzt. Und die Tendenz ist steigend. Dabei ist bio nicht gleich gesund, denn wie ausgewogen wir unsere Ernährung gestalten, ist dabei ausschlaggebend. Diese Doku hinterfragt einige als sicher scheinende Dogmen. Das Problem: gerade im Bereich der biologischen Landwirtschaft ist Etikettenschwindel keine Seltenheit mehr. So kommen auch Forscher zu Wort, die Tests entwickeln, mit denen man konventionelle Lebensmittel, von denen aus ökologischer Herstellung unterscheiden kann. Ihr Fazit: nur allzu oft werden zulässige Grenzwerte überschritten – und das ist oft nicht die Schuld der Bio-Landwirte.

