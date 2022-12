"Inventing Anna"

Die Serie "Inventing Anna" war ein frühes Serienhighlight in diesem Jahr. Anfang Februar erschien die Verfilmung der unglaublichen Geschichte von Anna Sorokin. Unter dem Namen Anna Delvey führte sie nahezu die gesamte New Yorker High Society an der Nase herum, prellte dutzende Rechnungen und hätte fast einen Kredit in Millionenhöhe bekommen. "Mehr Schein als Sein" ist ein Spruch, der sehr gut zu dieser Serie passt.

