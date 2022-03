Günther Jauch hatte bei "Wer wird Millionär?" einen Bodyguard zu Gast, der sogar mal für Whitney Houston zuständig war. Was der Hollywood-Insider auf dem Ratestuhl erzählte.

Der Film "Bodyguard" aus dem Jahr 1992 gilt als einer der Höhepunkte in der Karriere von Whitney Houston: Das dazugehörige Album wurde mit einem Grammy ausgezeichnet, zwei der Songs daraus waren sogar für einen Oscar nominiert. In dem Streifen spielt sie eine Sängerin, die sich in ihren Leibwächter verliebt. Am Montagabend war nun einer ihrer echten Bodyguards im deutschen TV zu sehen - und zwar als Kandidat bei "Wer wird Millionär?".

Peter Gaschko ist ausgebildeter Personenschützer und überraschte Moderator Günther Jauch mit dieser Info: Er durfte die mittlerweile verstorbene Sängerin in den 2000ern auf einer Europa-Tourneee begleiten, war ihr Chauffeur und auch für ihre Sicherheit zuständig. Jauch quetschte den zweifachen Familienvater über seinen einstigen Hollywood-Job aus. "Spricht die dann mit einem?", wollte er wissen. Gaschko erzählte, dass es eigentlich verboten gewesen sei, die Sängerin auch nur anzugucken, geschweige denn anzusprechen.

Whitney Houstons Bodyguard zockte bei 64.000 Euro

Doch Houston scheint das herzlich egal gewesen zu sein, sie plauderte durchaus. Auch ihren damaligen Ehemann Bobby Brown lernte Peter Gaschko kennen, fachsimpelte mit ihm über Waffen, wenn dieser auf dem Beifahrersitz Platz nahm. "Sie hat dann von hinten gesagt, sie will das alles nicht im Haus haben. Das Zeug soll weg", erinnerte sich der "Wer wird Millionär?"-Kandidat.

Beim Quiz stand dann das Thema Sicherheit weniger im Vordergrund - im Gegenteil. Mehrfach zockte Peter Gaschko, loggte Antworten ein, ohne sie mit einem Joker abzusichern. Zweimal ging das gut, dann scheiterte er an der 64.000-Euro-Frage. "Was passiert in Sergej Prokofjews 'Peter und der Wolf' am Ende mit dem Wolf?" lautete diese. Zur Auswahl standen folgende Antworten: A: landet im Zoo, B: wird vom Jäger erschossen, C: verschwindet im Wald oder D: ertrinkt im Brunnen.

Peter Gaschko griff zum Telefonjoker, die Bekannte tippte auf B, war sich jedoch nicht sicher. Der Kandidat ging auf Risiko, loggte trotzdem ein - und verlor. Richtig wäre Antwort A gewesen: Der Wolf landet im Zoo. Immerhin: Als ehemaliger Sicherheitsbeauftragter hatte sich Gasckko für die Sicherheitsvariante entschieden und fiel auf 16.000 Euro zurück. Mit dem Geld will er unter anderem eine Ausbildung zum Hundetrainer machen.