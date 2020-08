Werner Hansch nimmt an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" teil

"Promi Big Brother" Werner Hansch: Der legendäre Kommentator geht in den Promi-Container

Fußball-Fans sind mit seiner Stimme groß geworden: Sportreporter Werner Hansch gehört zu den Teilnehmern von "Promi Big Brother". Dass sich Hansch das mit 82 Jahren noch antut, dafür gibt es einen triftigen Grund.

Wer sich in diesem Land für Fußball interessiert, ist in den vergangenen Jahrzehnten an ihm nicht vorbeigekommen: Seit 1978 kommentiert Werner Hansch diese Sportart. Zunächst im Radio, 1990 wechselte er zum Fernsehen, wo er zunächst für "Sportschau", dann für Sat.1 und später fürs Pay-TV arbeitete.

Beim Publikum erfreute sich der gebürtige Recklinghauser dank seiner umgangssprachlichen Ausdrucksweise schnell großer Beliebtheit. "Stimme des Ruhrpotts" ist einer der Spitznamen, die sich Hansch im Laufe seiner Karriere verdiente. Denn er redete, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Legendär sein Ausruf "ein geeeeiles Tor", den er Anfang der 90er Jahre in der Fußballsendung "ran" während des Spiels Schalke gegen Nürnberg tätigte.

Werner Hansch bei "Promi Big Brother"

Gar nicht so geil hingegen finden viele Fans, dass ihr einstiges Idol nun ins Trash-TV geht. Hansch wird an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" teilnehmen, die heute Abend um 20.15 Uhr startet. Drei Wochen lang wird sich der 81-Jährige zusammen mit 15 weiteren Prominenten in eine Villa einpferchen lassen.

Warum tut sich die Reporter-Legende das noch an? Anstatt im hohen Alter den verdienten Ruhestand zu genießen, muss sich Werner Hansch nun mit Menschen herumplagen, für die das Wort C-Promi noch zu hoch gegriffen ist. Etwa das Reality-Starlet Emmy Russ, die eine Vorliebe für Männer in Uniform hat und von sich sagt: "Ich liebe mich. Ich bin mein liebstes Hobby."

Warum also verbringt Hansch seinen 82. Geburtstag in dieser Gesellschaft? Der Grund ist ganz einfach: Es ist das Geld. Denn damit hatte der Kommentator zuletzt so seine lieben Probleme. 2018 lieh er sich von seinem Freund, dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, 5000 Euro unter dem Vorwand, er müsse die Kosten eines Unfalls unter Alkoholeinfluss begleichen. Als Hansch das Darlehen nicht zurückzahlte, erstattete Bosbach Anzeige. Im Ermittlungsverfahren kam dann heraus, dass es nie einen Unfall gegeben habe. Zudem berichtet Sat.1 von weiteren Gläubigern, darunter Fußballer.

Was es wirklich mit dem Geld auf sich hat, darüber weiß derzeit wohl niemand Bescheid. Vielleicht lüftet Werner Hansch ja das Geheimnis bei "Promi Big Brother". Aus Sicht der Zuschauer wäre das wohl eine "geile" Show.