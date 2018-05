Die Schulzeit hält für viele Menschen schmerzvolle Erinnerungen bereit: Ob Ärger mit den Lehrern oder der Status als Außenseiter - die Ursachen für Traumata können vielfältig sein. Jan Böhmermann hat eine kreative Form gefunden, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen: Er erfand die Reihe "Young Böhmermann", die er in unregelmäßigen Abständen im "Neo Magazin Royale" zeigt.



In Anlehnung an die US-Serie "Young Sheldon", in der die Jugend von Sheldon Cooper aus "The Big Bang Theory" gezeigt wird, präsentiert sich der Satiriker als altklugen Kotzbrocken, der schon als Kind im Anzug zur Schule kommt, seine Lehrer ständig korrigiert und von der Schule verwiesen wird, weil er im Unterricht ein "Schmähgedicht" geschrieben hat.

Jan Böhmermann bei Campino

Im am Donnerstag ausgestrahlten zweiten Teil der Reihe trifft der kleine Jan an der Bushaltestelle seine Mitschülerin Larissa, "das schönste Mädchen der Schule", die Böhmermann einlädt, mit ihr auf eine Party zu gehen. Die findet allerdings bei Campino statt, "dem größten Rowdy der Stadt", und so will der Streber kneifen. Seine Mutter drängt schließlich darauf, dass ihr isolierter Sohn zu der Party geht.

Widerwillig klingelt der junge Böhmermann schließlich bei Familie Frege - Campino heißt mit bürgerlichem Namen Andreas Frege -, und ein Junge öffnet die Tür. Der stellt sich so vor: "Ja moin, ich bin Olli Schulz. Woll'n wir 'n Lütten trinken?" Und erzählt gleich einen Pimmelwitz.

In diesem kurzen Film verarbeitet Böhmermann seine Beziehung zu mehreren bekannten Zeitgenossen. Olli Schulz ist sein Freund, die beiden moderieren gemeinsam den Podcast "Fest & Flauschig" auf Spotify. Bis vor kurzem hatten sie auf ZDFneo auch gemeinsam die Talkshow "Schulz & Böhmermann" - darin erzählte Schulz gerne mal einen Pimmelwitz.

Sein Verhältnis zu Campino ist deutlich komplizierter. 2014 hatte sich Böhmermann über dessen karitatives Engagement mokiert und den Punk-Musiker damit sehr verärgert. Der hatte sich revanchiert und mehrfach in Interviews über den Satiriker hergezogen.

Während Böhmermann seinen Streit mit Rapper Fler vor einiger Zeit beigelegt hat, steht die Versöhnung mit Campino noch aus. Vielleicht kann ja eine Reise in die Kindheit die verzwickte Situation entschärfen.