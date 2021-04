Christian Grau aus Köln hat bei "Wer wird Millionär?" 32.000 Euro gewonnen – doch der Weg dahin war schleppend. Dafür bekamen Moderator Günther Jauch und die Zuschauer reichlich nackte Haut zu sehen.

Mit KfZ-Plaketten und Kräutern kannte er sich aus, doch an einem Adjektiv wäre er fast gescheitert. "Wer wird Millionär?"-Kandidat Christian Grau benötigte zwei Joker, um die richtige Antwort auf folgende Frage zu finden: "Obligatorisch" bedeutet so viel wie ...? A: verpflichtend, B: nicht nötig, C: überflüssig, D: unmöglich. Der 40-Jährige antwortete wie aus der Pistole geschossen: "Obligatorisch sagt man ja immer dann, wenn es nicht nötig ist, also B." Das Wort "überflüssig" kam für ihn auch noch infrage. Die Antworten A und D bezeichnete er hingegen als "Quatsch". Grau zog den 50:50 Joker und ausgerechnet die von ihm avisierten Möglichkeiten schieden aus.

Doch der zweifache Vater stand noch immer auf dem Schlauch und musste seine Mutter als Telefonjoker zu Hilfe nehmen. Für die studierte Philosophin war die Antwort ein Klacks. "Verpflichtend", sagte sie ganz richtig und sicherte ihrem Sohn damit 2000 Euro. Bei der nächsten Frage musste Grau erneut einen Joker anwenden, so dass er bei einer Summe von 4000 Euro bereits komplett ohne Hilfsmittel dastand.

Mehr als die Wissenslücken seines Kandidaten interessierten Moderator Günther Jauch allerdings dessen Tattoos. "Jetzt können Sie uns mal was erklären. Ich sehe so viele Tattoos bei Ihnen, manche kann ich aber nicht zuordnen. Irgendwo soll sich ein Skelett und ein Toastbrot befinden", sagte der 64-Jährige. Grau präsentierte auf seinem rechten Unterarm ein Toastbrot, das sich selber schmiert. Für das Skelett schob er sein T-Shirt nach oben und zeigte das Motiv auf seinem rechten Rippenbogen.

"Wer wird Millionär?"-Kandidat zeigt sein "Arschgeweih"

Damit nicht genug: Der Kölner verriet, dass er auch ein "Arschgeweih" besitzt. "Ab wieviel Gewinn würden Sie es uns zeigen? Machen Sie mal eine Ansage! Dann helfe ich Ihnen so lange weiter, bis wir es sehen", sagte Jauch. Sein Kandidat setzte sich als Zielmarke 16.000 Euro. Grau gewann am Ende sogar 32.000 Euro – und ließ die Hosen runter. Zum Vorschein kam eine Landschaft, ein Ufo und ein schwebender Mensch. Dazu die Zeile "Come In Loser We're Doing Butt Stuff". Der Kölner erklärte das Kunstwerk so: Außerirdische würden einen Camper entführen. Jauch kommentierte die nackten Tatsachen mit den Worten: "Wie meine Schwiegermutter immer gesagt hat: In deiner Sendung läuft wirklich Gottes großer Zoo auf."

Das gewonnene Geld will Christian Grau nicht in weitere Tattoos investieren, sondern in die Reparatur seines Wohnmobils, um damit irgendwann wieder auf Festivals fahren zu können.

