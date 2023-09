Keine Mediathek, kleinere Störungen im Fernsehprogramm – das ZDF kämpfte am Donnerstag mit technischen Schwierigkeiten. Der Grund: Grabungsarbeiten hatten mehrere Glasfaserkabel beschädigt.

Der Ausfall mehrerer Glasfaser-Anbindungen verursachte am Donnerstag beim ZDF eine vorübergehende Störung. Das teilte das ZDF am Freitag in Mainz auf dpa-Anfrage mit. Am Mittwoch sei eine Anbindung durch Baggerarbeiten auf dem ZDF-Gelände beschädigt worden. Das habe zu keinerlei Ausfällen geführt, da sofort automatisch auf eine zweite Anbindung umgeschaltet wurde. Am Donnerstag sei dann gegen 13 Uhr – noch vor der Reparatur der bereits ausgefallenen Leitung – auch die zweite Anbindung ausgefallen.

ZDF-Mediathek über Stunden nicht verfügbar

Ursache dafür sei die Beschädigung einer Leitung im Umfeld des Frankfurter Flughafens gewesen, die ebenfalls durch Grabungsarbeiten ausgelöst wurde, wie das ZDF weiter mitteilte. An der Behebung der Schäden wurde "mit Hochdruck" gearbeitet, so dass am frühen Donnerstagabend die auf dem ZDF-Gelände beschädigte Anbindung wieder hergestellt war. Danach liefen schrittweise alle ZDF-Angebote wieder störungsfrei. Auch die zweite Anbindung sei mittlerweile wieder verfügbar, hieß es.

Wegen der technischen Störung war die ZDF-Mediathek am Donnerstag teils nicht erreichbar. Auswirkungen gab es auch im Fernsehprogramm, wie der öffentlich-rechtliche Sender mitgeteilt hatte.

Bereits mittags kam es durch die Schäden zu einer kurzzeitigen Programmänderung: Anstelle des "ZDF-Mittagsmagazins" sei von 12.59 bis 13.06 Uhr ein Ausschnitt einer Folge des Magazins "plan b" gesendet worden. Die für 17.45 Uhr geplante Sendung "Leute heute" sollte ebenfalls entfallen. Und auch der Kinderkanal war betroffen. Das Programm des Kika habe von 12.48 Uhr eine Stunde lang nicht über die DVB-Verbreitungswege empfangen werden können, teilte der Sender mit.