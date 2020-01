Traumquoten für den neuen "Traumschiff"-Kapitän: Florian Silbereisen schlüpfte an Neujahr zum zweiten Mal (die erste Folge mit ihm lief am 2. Weihnachtsfeiertag) in seine weiße Uniform und ging als Max Parger mit dem ZDF-"Traumschiff" auf Reisen. Nach dem großen Erfolg seines Debüts (7,49 Millionen Zuschauer) bescherte der Schlagersänger und -Moderator dem Sender an Neujahr noch bessere Quoten - und besiegte damit sogar den "Tatort".

7,80 Millionen Menschen schalteten ab 20.15 Uhr das "Traumschiff" ein und verhalfen dem Format zum Tagessieg beim Gesamtpublikum. Der Münster-"Tatort" kam zur gleichen Zeit auf 6,94 Millionen Zuschauer und somit fast eine Million weniger als das "Traumschiff" - und das obwohl es in der gestrigen "Tatort"-Folge mit dem TV-Tod von Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) einen spektakulären Mordfall gab.

Kapitän Flori Silbereisen schippert allen davon. Dabei brach nach der Bekanntgabe seiner Berufung zum "Traumschiff"-Kapitän (er ersetzte Sascha Hehn) eine Welle aus Spott und Häme über das ZDF herein. "Traumschiff"-Urgestein Heide Keller, als Chefhostess Beatrice einst die gute Seele an Bord, sagte: "Mit dem 'Traumschiff'-Kapitän verbindet man nicht einen fröhlichen Jungen, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft." Doch der Erfolg gibt dem Sender recht. Was macht Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän so erfolgreich?

Drei Gründe für den Erfolg von Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän

Schlager und "Traumschiff" sind ein perfektes Match. Silbereisen gelingt es, sein Publikum auch zum "Traumschiff" zu locken.

Silbereisen mobilisiert jüngere Zuschauer, denen die ZDF-Reihe bislang zu langweilig war. 1,70 Millionen 14- bis 49-Jährige guckten zu.

Neugierde. Auch "Traumschiff"-Hasser schalteten ein. Offenbar, um Silbereisen scheitern zu sehen.

Max Parger wird an Ostern erneut mit dem "Traumschiff" in See stechen. Dann wird sich zeigen, ob die Erfolgswelle von Florian Silbereisen anhält.