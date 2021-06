Die letzte Sendung mit ihm ist bereits abgedreht: Ludwig Hofmaier verlässt die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". Der Abschied kommt für viele überraschend.

Er war bayerischer Meister im Kunstturnen, ist im Handstand bis nach Rom gepilgert und führte mehrere Kneipen in Regensburg. Bekannt geworden ist Ludwig Hofmaier, genannt "Lucki", aber erst durch eine andere Leidenschaft: Antiquitäten. Seit den frühen 70er Jahren handelte er mit alten Möbeln und Raritäten und wurde so 2013 für die ZDF-Show "Bares für Rares" entdeckt. Der liebenswürdige Bayer ist neben Moderator Horst Lichter und Walter Lehnertz ("80-Euro-Waldi") einer der Publikumslieblinge der Sendung. Doch seine Fans werden ihn dort nicht wiedersehen.

Der inzwischen 79-Jährige gehört nicht mehr zum Team der Händler. Das bestätigte das ZDF dem stern. "Nachdem Ludwig 'Lucki' Hofmaier bereits in den letzten Jahren seine Einsatzzeiten reduziert hatte, ist er nun im verdienten 'Bares für Rares'-Ruhestand", teilte ein ZDF-Sprecher mit. Die letzte Sendung mit dem Händler sei bereits im März 2020 aufgezeichnet worden - also vor der Coronakrise.

Keine "Bares für Rares"-Abschiedssendung für Hofmaier

Hofmaiers Ausstieg sei in beidseitigem Einvernehmen vereinbart worden. Bitter für die Fans: Eine Abschiedssendung wird es nicht geben. Sein letzter Auftritt bei "Bares für Rares" wurde bereits am 26. Juni 2020 ausgestrahlt. In dieser Folge hatte er eine Klavierlampe für 170 Euro gekauft. Für viele Zuschauer ist der Ausstieg Hofmaiers überraschend. In einem Interview hatte Hofmaier gesagt, er habe einen Vertrag mit den Produzenten der Show, der bis 2024 laufe. Nun kommt es anders.

Was viele nicht wissen: 1967 ist Ludwig Hofmaier von Regensburg zum Papst nach Rom gepilgert – und zwar auf Händen. Kopfüber legte er über die Alpen sage und schreibe 1070 Kilometer zurück, bis er von Papst Paul VI. empfangen wurde. Bereits 1961 war Handstand-Lucki, wie Hofmaier auch genannt wird, bayerischer Meister im Kunstturnen.

Inzwischen lebt Hofmaier seit mehreren Jahrzehnten zusammen mit seiner Frau im badischen Offenburg. Dort genießt er jetzt auch seinen "Bares für Rares"-Ruhestand. Der sympathische Bayer wird fehlen.

Quelle: ZDF. Neue Folgen der Trödelshow "Bares für Rares" mit Horst Lichter gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.