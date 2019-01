Eigentlich ist es das Ziel fast jeden Politikers, mit einem Interview für Furore zu sorgen. Gesprächsstoff zu liefern, Debatten anzustoßen - das sollte idealerweise das Resultat eines Pressegesprächs sein. Insofern könnte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit seinem Auftritt in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" hochzufrieden sein. Dort stellte sich der CDU-Politiker am Sonntag im "Winterinterview" den Fragen von Bettina Schausten.

Das Ganze hat nur einen Schönheitsfehler: Dass diese Sendung anschließend viel diskutiert wurde, lag nicht an Wolfgang Schäuble. Es war ein Kameramann des ZDF, der bei einigen Zuschauern für Empörung sorgte und den Sender sogar zu einer Reaktion veranlasste.

ZDF-Kameramann trägt Slime-Pullover

Bei einem Kameraschwenk durchs Studio sah man einen der Kameramänner von hinten. Dieser trug ein Fan-Sweatshirt der Punkband Slime. Es war mit der Aufschrift “Brüllen, zertrümmern und weg“ versehen, dazu war eine ausgestreckten Faust abgebildet.

Eigentlich eine Petitesse. Doch für einen Teil des Publikums, das im ZDF ohnehin nichts anderes als einen "Staatssender", als einen Teil der "Systemmedien" sieht, wurde das als skandalös empfunden. Auf Twitter regte sich heftiger Protest. So postete unter anderem die AfD Hamburg ein Foto des Kameramannes mit dem Kommentar "Besser kann man den Zustand der BRD im Jahr 2018 in nur einem Bild kaum beschreiben." Auch der rechte Publizist und Anwalt Joachim Steinhöfel beschwerte sich. In dem rechtspopulistischen Magazin "Tichys Einblick" erschien dazu sogar ein Artikel mit der Überschrift "Polit-Demo im ZDF".

Der öffentlich-rechtliche Sender sah sich angesichts der Klagen zu einer Stellungnahme genötigt. Zwar sei mit dem Fanshirt "kein politisches Statement verbunden", ließ das ZDF via Twitter verbreiten, "dennoch bedauern wir, dass der Aufdruck übersehen wurde". Mittlerweile ist der Kameramann in dem Beitrag in der Mediathek nicht mehr zu sehen. Er wurde entfernt.

(1/2) Unsere Kameraleute sind angehalten, dunkle Kleidung zur Arbeit zu tragen. Der Kameramann trug ein Fanshirt einer Punkband, damit war kein politisches Statement verbunden. — ZDF (@ZDF) December 31, 2018

(2/2) Dennoch bedauern wir, dass der Aufdruck übersehen wurde und in einem Zwischenschnitt in der Nachrichtenberichterstattung kurz zu sehen war. — ZDF (@ZDF) December 31, 2018

Die Punkband Slime wurde in den 80er Jahre für ihre dezidiert linksradikale Haltung bekannt, die sich in Titeln wie "Bullenschweine”, “A.C.A.B.” (was für "All Cops Are Bastards" steht) oder "Deutschland muss sterben" manifestiert. Dass die Band mit diesen mehr als 35 Jahre alten Songs immer noch politisch rechts stehende Menschen provoziert - das hätte sich die Band wohl nie träumen lassen.