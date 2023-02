Sehr teuer und sehr zeitgemäß: Der Bestseller "Der Schwarm" kommt als Mehrteiler ins ZDF. Lange Zeit galt der Öko-Science-Thriller als unverfilmbar. Zu komplex. Zu viel Wissenschaft. Zu viel dunkles Meer. Die Mainzer haben sich trotzdem getraut. Stephan Bartels

Da ist ein Orca, der verendet am Strand von Vancouver Island liegt, mit seltsamen Bisswunden. Da sind Eiswürmer auf dem Kontinentalhang im Meer vor Norwegen, die offenbar Bakterien transportieren, die den Meeresboden erodieren lassen. Und an der französischen Atlantikküste tötet das breiige Innere eines Hummers drei Angestellte eines Restaurants. In Venedig tauchen giftige Quallen auf, und Muscheln seltsamer Konsistenz fallen auf hoher See Frachtschiffe an. Dauert allerdings ein bisschen, bis findige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zwischen alldem einen Zusammenhang wittern.