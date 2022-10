von Eugen Epp "Mindeststandart" statt "Mindeststandard": Beim Bericht über das schlechte Abschneiden deutscher Schüler leistete sich das ZDF einen Rechtschreibfehler. Das rief sofort die Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf den Plan.

Der "Bildungstrend 2021" sorgte in dieser Woche mit alarmierenden Erkenntnissen für Aufregung: Die von der Kultusministerkonferenz in Auftrag gegebene Studie zeigte, dass sich der negative Trend im deutschen Bildungswesen weiter verschärft hat. Die Kompetenzen der Viertklässler in den Fächern Deutsch und Mathematik haben sich demnach im Vergleich zu den Ergebnissen von 2011 und 2016 noch einmal verschlechtert.

Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass auch das ZDF den Eindruck bestätigte, es gehe mit den Deutschkenntnissen bergab. Ausgerechnet in seiner Berichterstattung über den Bildungstrend unterlief dem öffentlich-rechtlichen Sender nämlich ein Rechtschreibfehler. In Mathe erreichten die deutschen Schüler:innen den "Mindeststandart" nicht, war da zu lesen – die korrekte Schreibweise lautet aber gemäß Duden "Mindeststandard".

Häme auf Twitter für das ZDF

Fehler können natürlich immer passieren – beim nach einigen Skandalen derzeit besonders in der Kritik stehenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen viele Zuschauer:innen aber noch einmal genauer hin. Schließlich ist den durch den Rundfunkbeitrag finanzierten Sendern vom Gesetzgeber explizit ein Bildungsauftrag ins Stammbuch geschrieben.

Dementsprechend groß war in den sozialen Medien auch die Häme, die über das ZDF ausgeschüttet wurde. "Beim ÖRR zeigt man sich solidarisch", witzelte ein User, ein anderer kommentierte die Mathe-Ergebnisse mit: "Im Fach Deutsch sieht es noch schlimmer aus." Andere nutzten den Rechtschreibfehler gleich zum Rundumschlag, mit Kommentaren wie: "Die Bildungsmisere ist beim #ÖRR angekommen!" oder "Ihr Rundfunkbeitrag bei der Arbeit".

Beim ZDF wird man sich wohl mit der alten Weisheit trösten, dass sich im Fernsehen viele Dinge schnell versenden – und auf Social Media noch schneller. Künftig dürfte man in den Redaktionen in Mainz aber wohl noch genauer Korrektur lesen.

Quelle: ÖRRBlog auf Twitter

