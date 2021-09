Sehen Sie im Video: Sängerin Zoe Wees über Depressionen – "Ich hatte so weirde Stimmen in meinem Kopf".









What’s up? Ich bin Zoe Wees. Ich bin 19 Jahre alt, Singer/Songwriter. Ich weiß nicht, irgendwann hab‘ ich das Gefühl gehabt, ich hatte so weirde Stimmen in meinem Kopf – das war richtig fast, so richtig weird und richtig laut und ich konnte es nicht irgendwie sagen what it was. Und dann bin ich halt das erste Mal in so ne Psychiatrie gekommen, und hab auch Songs drüber geschrieben. Alles, was ich schreibe, ist meine Therapie.

Auszug SONG 1 - "That´s how it goes"

Ich kann es nicht ändern – I have to take it, I gotta accept it! Die Leute mögen mich nicht? I don’t care, I got my music – accept it!

Auszug SONG 2 - I´ll be waiting

Das war der Song, den ich geschrieben habe…also nachdem ich…also mit Psychiatrie und alles und Therapie. So ein paar seconds, nachdem ich den Song geschrieben hab, obwohl ich gerade über suicide nachgedacht hab – und ich hab damit gestruggelt, very bad! Ich hab mich vor ein paar Sekunden noch so gefühlt, und look what music did with me, and with my heart and my brain!

Egal was ich gerade durchmache, 50.000 Leute auf der Welt machen genau dasselbe in diesem Moment durch. Und ich weiß es ist sehr leicht, sich in dieser Welt allein zu fühlen – aber: You’re never alone, und ich hoffe, meine Musik ist mit euch. Es hilft mir, und ich hoffe, es hilft euch auch.

Mehr