«SOKO München»: Special in Spielfilmlänge

Zum Ausklang «SOKO München»: Special in Spielfilmlänge

Die TV-Sonderkommission aus München stellt nach mehr als 40 Jahren die Ermittlungen ein. Im September läuft aber noch die letzte Staffel der Serie an.

Das ZDF will seine älteste «SOKO»-Serie nicht einfach sang- und klanglos verschwinden lassen. Von «SOKO München» ist zum Jahresende ein 90-minütiges Special als Abschluss geplant. Im September läuft die letzte Staffel an, wie das ZDF am Dienstag berichtete.

Für das Special in Spielfilmlänge laufen derzeit in München und Umgebung die Dreharbeiten. In «SOKO München - Der Countdown» muss das SOKO-Team (Gerd Silberbauer, Joscha Kiefer, Christofer von Beau, Mersiha Husagic, Florian Odendahl, Sina Reiß und Ilona Grübel) noch einen äußerst kniffligen Fall lösen. Ein tödlicher Schusswechsel führt auf die Spur eines geplanten Anschlages.

Vor einem Jahr hatte das ZDF bekanntgegeben, dass die «SOKO München» nach mehr als 40 Jahren die Ermittlungen einstellt. Das Format war 1978 zunächst als «SOKO 5113» gestartet. Es zählt damit zu den am längsten laufenden Serien Deutschlands. Den Sendeplatz am Montag um 18.00 Uhr sollen sich ab 2021 die «SOKO Potsdam» und die «SOKO Hamburg» teilen.