Die Twenty One Pilots veröffentlichen in Kürze ihr neues Album.

Die Twenty One Pilots haben bekanntgegeben, dass ihr neues Album "Scaled And Icy" bereits in wenigen Wochen erscheinen soll.

Das US-Musiker-Duo Twenty One Pilots hat neue Musik in der Pipeline. Bereits in wenigen Wochen, am 21. Mai, soll das neue Album "Scaled And Icy" erscheinen. Auf dem Longplayer befinden sich elf Tracks mit Titeln wie "Saturday", "Mulberry Street" und "Bounce Man". Die erste Single-Auskopplung aus dem Album gibt es schon jetzt zu hören. Auf YouTube haben Tyler Joseph und Josh Dun ein Musikvideo zu "Shy Away" veröffentlicht.

"Scaled And Icy" ist das erste Album des Duos seit rund drei Jahren und folgt auf "Trench", das in den Offiziellen Deutschen Charts bis auf Rang vier steigen konnte und unter anderem in den USA Platinstatus erreicht hat.

Livestream geplant

Zudem wird es im Rahmen der Veröffentlichung des Albums auch einen Stream geben. Die Twenty One Pilots werden in der Nacht auf den 22. Mai, ab 02:00 Uhr morgens deutscher Zeit auftreten. Für die Performance werden nicht nur die neuen Songs sondern auch Hits aus vorangegangenen Alben erwartet. Fans können das Album sowie Tickets für die Show bereits vorbestellen.