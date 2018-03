Knapp 13 Jahre ist es her, dass das Jugendbuch "Bis(s) zum Morgengrauen" von Autorin Stephenie Meyer (44) veröffentlicht wurde. Was dann passierte, lässt sich kaum in Worte fassen. Die Buchreihe rund um das Highschool-Mädchen Bella Swan und den geheimnisvollen Vampir Edward Cullen schlug ein wie eine Bombe - weltweit! Es folgten drei weitere Bücher über die mystische Liebesgeschichte sowie überaus erfolgreiche Hollywood-Verfilmungen mit Kristen Stewart (27) und Robert Pattinson (31) in den Hauptrollen. Doch was macht die Bestseller-Autorin eigentlich heute?

Nach der "Bis(s)"-Buchreihe konnte Meyer nur schwer an ihren Vampir-Erfolg anknüpfen. Dennoch gelang es ihr im Jahr 2008, sich noch einmal an die Spitze der Verkaufszahlen zu setzen: Ihr Science-Fiction-Roman "Seelen" wurde ebenfalls zu einem gefeierten Kino-Streifen. Spin-off-Romane und weitere kleine Geschichten der heute 44-Jährigen endeten jedoch größtenteils in der Belletristik-Abteilung. Bis es schließlich sehr ruhig wurde...

So sieht das Leben von Stephenie Meyer heute aus

Seit 1994 ist die US-amerikanische Autorin mit ihrer Jugendliebe Christian verheiratet und hat mit ihm drei gemeinsame Söhne im Alter zwischen 15 und 21 Jahren. Das Schreiben hat Meyer zwar nicht gänzlich an den Nagel gehängt - 2016 erschien ihr letztes Buch "The Chemist - Die Spezialistin" - eine andere Tätigkeit nimmt bei der 44-Jährigen jedoch mittlerweile überhand.

Gemeinsam mit Filmproduzentin Meghan Hibbett besitzt Meyer ihre eigene Produktionsfirma "Fickle Fish Films". Aktuell arbeitet sie als ausführende Produzentin an der TV-Serie "The Rook", die künftig beim US-amerikanischen Pay-TV-Sender Starz ausgestrahlt werden soll. Obwohl die Literaturvorlage der Serie nicht aus Meyers eigener Feder stammt, kommt die Handlung dennoch gewohnt geheimnisvoll und rätselhaft daher.

Wer nun Lust auf ein Vampir-Abenteuer bekommen hat, kann sich freuen: RTL II zeigt am heutigen Freitag um 20:15 Uhr den zweiten Teil der "Twilight"-Saga "New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde". Die Fortsetzung, "Eclipse - Bis(s) zum Abendrot" wird vom Sender am Sonntag ebenfalls zur Hauptsendezeit ausgestrahlt.