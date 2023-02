U2 werden im Herbst nach vier Jahren ihr Comeback feiern. Wie Bono und Co. ankündigten, werden sie eine Konzertreihe in Las Vegas starten.

Die irische Rockband U2 hat im Rahmen des diesjährigen Super Bowls eine große Ankündigung verlauten lassen. Während des NFL-Finales veröffentlichten die Musiker einen Werbespot, in dem sie ihre Fans über eine Konzertreihe in Las Vegas informierten. Das knapp vierminütige Video ist mittlerweile auch auf ihrem offiziellen Youtube-Kanal veröffentlicht worden. Demnach werden sie den neuen Veranstaltungsort The Sphere im The Venetian Resort in der Spielerstadt im US-Bundesstaat Nevada eröffnen. Es wird ihr erster Live-Auftritt seit dann rund vier Jahren Pause werden.

Der etatmäßige Schlagzeuger Larry Mullen Jr. (61) wird allerdings nicht mit von der Partie sein. Er brauche eine Auszeit und müsse sich einer Operation unterziehen, heißt es in einem Statement der Band. Ersetzt wird Mullen Jr. demnach vom niederländischen Drummer Bram van den Berg. "Es wird uns alles abverlangen, uns dem Sphere ohne unseren Bandkollegen am Schlagzeug zu nähern", werden Bono (62), The Edge (61) und Adam Clayton (62) zitiert. Gemeinsam habe man seit Dezember 2019 nicht mehr auf eine Bühne gestanden. Nun müsse man aber endlich zurück, auch um die Gesichter der Fans wiederzusehen.

Gespielt wird bei der angekündigten Konzertreihe das siebte Studioalbum "Achtung Baby" aus dem Jahr 1991, in welchem unter anderem der Megahit "One" enthalten ist. Man habe lange über das Las-Vegas-Engagement nachgedacht, sei aber zu dem Entschluss gekommen, dass "wir verrückt wären, die Einladung nicht anzunehmen", heißt es weiter.

Wie lange sich diese sogenannte Residency in Las Vegas erstreckt, wie viele Konzerte sie umfassen und wann genau das Eröffnungskonzert stattfinden wird, ist bislang noch nicht bekannt.