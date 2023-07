Das Finale der U21-EM steigt in der Adjarabet Arena in Batumi, Georgien.

England und Spanien stehen im Finale der U21-Fußball-Europameisterschaft. So sind Fans beim Spiel um die Nachwuchs-Krone Europas live dabei.

Europa sucht die Nachwuchskönige des Fußballs. England und Spanien messen sich am Samstag ab 18:00 Uhr im Finale der U21-Europameisterschaft in Georgien. So sehen von der Sommerpause auf Entzug gesetzte Fußballfans das Finale der U21-EM live im Free-TV und Stream.

Die Kräfteverhältnisse im Fußball spiegeln sich häufig auch bei den internationalen Nachwuchsturnieren wider. In Europa feiert insbesondere England ein Comeback in der Belle Etage: Nachdem das Mutterland des Fußballs den EM-Titel 2022 bei den Frauen holte und die Herren 2021 bei der EM im Finale standen, zieht nun die U21 nach und tritt ebenfalls im EM-Finale an.

Englands Gegner Spanien ist derweil insbesondere im Nachwuchsbereich seit einigen Jahren im Favoritenkreis etabliert: 2011, 2013 und 2019 holten die Iberer den Titel, 2017 verloren sie das Finale gegen Deutschland und auch 2021 standen sie unter den letzten vier, schieden aber im Halbfinale gegen Portugal aus.

U21-EM live: Hier läuft das Finale im Free-TV und Stream

Im Verlauf des aktuellen EM-Turniers in Georgien gaben sich weder Spanien noch England die Blöße und zogen souverän ins Finale ein. Im Halbfinale ließ England Israel mit 3:0 keine Chance und auch Spanien schoss sich mit einem 5:1 gegen die Ukraine fulminant ins Endspiel, das am Samstag um 18:00 Uhr in der Adjarabet Arena in Batumi angepfiffen wird.

Live im Free-TV sind Fans in Sat.1 dabei. Durch die Vorberichterstattung führt ab 17:30 Uhr Moderator Matthias Opdenhövel (52), begleitet von Experte Markus Babbel (50). Ab 18:00 Uhr übernimmt Matthias Stach (60), der das Finale zwischen England und Spanien kommentiert. Im Online-Angebot von ran.de steht außerdem ein gratis Livestream zur Verfügung, außerdem steht im Streamingportal Joyn ein Livestream der Übertragung bereit.