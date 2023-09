Auch in diesem Jahr müssen Fans von Udo Jürgens an Weihnachten nicht auf seine Songs verzichten. Posthum wird eine Sammlung veröffentlicht.

Am 10. November steht das neue Album der verstorbenen Musiker-Legende Udo Jürgens (1934-2014) in den Verkaufsregalen. Seit heute, dem 29. September, kann man "Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit" bereits vorbestellen. Das erwartet den Fan in dieser neuen Kompilation des Sängers, der kurz vor Heiligabend im Jahr 2014 im Alter von 80 Jahren verstorben war: In der Edition sind insgesamt 55 Aufnahmen auf drei CDs enthalten, die jeweils thematisch zusammengefasst wurden.

Die erste CD beinhaltet unter dem Titel "Weihnachten zu Haus" 14 Eigen-Kompositionen von Udo Jürgens. Darunter auch den Titel "Schneerose" aus dem Jahr 1967. Doch auch Interpretationen von fünf absoluten Klassikern wie "Leise rieselt der Schnee" oder "Stille Nacht, heilige Nacht" sind darauf zu finden. Als Bonustrack gibt es "Merry Christmas allerseits" als Live-Aufnahme vom letzten Udo-Jürgens-Konzert in Zürich.

Duett mit José Carreras enthalten

Die zweite CD "Weihnachten in aller Welt" entführt die Hörer musikalisch in entferntere Gefilde. Hier finden sich natürlich auch Klassiker wie "Jingle Bells" oder "White Christmas", doch Jürgens singt darauf auch eine französische Version von "O Tannenbaum" oder spanische und italienische Weihnachtshits. Als Bonustrack gibt es zum Abschluss "Yo creo", die spanische Version von "Ich glaube".

Die dritte und letzte CD rundet die Sammlung unter der Überschrift "Zeit der Lieder, Zeit der Stille" ab. Darin soll die christliche Botschaft von Frieden, Liebe und Zuversicht weitergegeben werden. Auch darauf enthalten ist das Duett "Mein größter Wunsch" mit dem spanischen Star-Tenor José Carreras. Die dreiteilige CD-Box wird im Übrigen auch als vierteiliges Vinyl-Set angeboten.

Udo Jürgens galt zeit seines Schaffens als einer der erfolgreichsten Unterhaltungsmusiker im deutschsprachigen Raum. Seine Lieder siedelten meist irgendwo zwischen Schlager, Pop und Chanson an. 2014 starb er während eines Spaziergangs an plötzlichem Herzversagen in seiner langjährigen Wahlheimat Schweiz. Seit 2007 besaß er neben der österreichischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft.