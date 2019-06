Bis zum 13. Juli zieht Udo Lindenberg (73, "Sonderzug nach Pankow") noch durch die Arenen, die Tour ist längst ausverkauft. Doch Fans, die keine Tickets ergattern konnten, dürfen sich freuen. Wie der Veranstalter mitteilte, wird der Panikrocker seine Konzertreihe 2020 fortsetzen. Es wurden demnach einige neue Städte mit ins Programm genommen, außerdem wird Lindenberg auch in Österreich (am 20. Juni 2020 in Wien) und in der Schweiz (am 13. Juni 2020 in Zürich) auftreten.

Die Fortsetzung von "Udo Lindenberg - Live" beginnt nach einer knapp zehnmonatigen Pause am 22. Mai 2020 in Kiel. Weitere zwölf Konzerte sind unter anderem in Berlin, Dresden, Nürnberg und Stuttgart geplant, ihren Abschluss findet die Tour am 4. Juli auf dem Königsplatz in München. Der Vorverkauf startet am Samstag, den 29. Juni 2019.