Nicht nur in der berühmten Lagunenstadt Venedig drängen sich die Touristen dicht an dicht.

Diese europäischen Reiseziele sind laut einer Untersuchung des Ferienhaus-Portals Holidu besonders überfüllt.

Auf der Suche nach einem geeigneten Reiseziel springen einige sehenswerte Orte den Menschen besonders ins Auge. Allerdings tummeln sich dort dann teilweise dermaßen viele Besucher, dass so manchem Urlauber der Spaß vergehen kann. Das Ferienhaus-Portal Holidu hat die zehn größten Touristen-Hochburgen in Europa ermittelt und nennt Zeiträume, in denen das Treiben dort nicht ganz so rege ist.

Platz 5: Reykjavik, Island - 16,3 Touristen pro Einwohner

Die isländische Hauptstadt Reykjavik belegt Platz fünf der überfülltesten Destinationen Europas. Island insgesamt ist vor allem für seine charakteristische Landschaft bekannt. Die Hauptstadt lockt dagegen in erster Linie mit ihrem lebhaften Nachtleben und bunten Musikfestivals. Obwohl Reykjavik nur gut 122.000 Einwohner hat, ist es zur Hochsaison in den Sommermonaten von Juni bis August völlig überlaufen. Das liegt am besonders milden Klima und den guten Lichtverhältnissen zu dieser Zeit im ansonsten eher kühlen Norden. Die Monate Mai und September bieten sich dagegen an, wenn man Menschenmassen entgehen möchte.

4. Rhodos, Griechenland - 20,9 Touristen pro Einwohner

Auf Platz vier der Liste landet die griechische Insel Rhodos in Griechenland, auf der gut 115.00o Einheimische leben. Die klassische Urlaubsinsel bietet neben antiken Ruinen auch atemberaubende Strände. Diese Kombination beschert dem Eiland satte 20,9 Touristen pro Einwohner. Wer bereits im Frühjahr in den Monaten April bis Mai anreist, vermeidet jedoch den heftigen Andrang in der Hauptferienzeit. Aktuell herrschen dort jedoch verheerende Waldbrände, die ersten Fluglinien fliegen die Insel aktuell nicht mehr an.

3. Brügge, Belgien - 21,1 Touristen pro Einwohner

Den dritten Platz nimmt das belgische Städtchen Brügge ein. Eigentlich wohnen hier nur rund 118.000 Menschen, doch auf einen Einwohner kommen hier laut der Erhebung 21,1 Touristen. Besonders von Ende Mai bis fast in den Sommer hinein ist die Stadt besonders voll. Die dortige mittelalterliche Architektur mit malerischen Grachten fasziniert Groß und Klein. Entsprechend gehört die Stadt auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. In der Nebensaison Anfang Mai oder im September ist der Besuch am erträglichsten. Dann können die gröbsten Menschenmassen umschifft werden.

2. Venedig, Italien - 21,3 Touristen pro Einwohner

Dass die italienische Kultstadt Venedig großen Zulauf genießt, ist den meisten Menschen bekannt. Die engen Gassen und vor allem die ikonischen Gondeln durch die Kanäle machen Venedig zu einem magischen Ort. Wegen der starken Frequentierung von stattlichen 21,3 Touristen hat sich der Ort bereits etwas einfallen lassen: Seit August 2021 ist die Durchfahrt von großen Kreuzfahrtschiffen durch das Stadtzentrum verboten. Zudem sollen Tagestouristen spätestens ab 2024 eine Gebühr für den Eintritt in die Stadt bezahlen. Für den geringsten Andrang empfiehlt sich laut Holidu ein Besuch zwischen September und November. Außerdem sollte ein Aufenthalt von mindestens zwei bis drei Nächten eingeplant werden.

1. Dubrovnik, Kroatien - 36,0 Touristen pro Einwohner

Das überfüllteste Reiseziel Europas ist jedoch die kroatische Stadt Dubrovnik. Das erscheint vor allem wohl jenen verwunderlich, die die Fantasyserie "Game of Thrones" nicht gesehen haben. Diese ist schließlich ein Hauptgrund, warum unfassbare 36 Touristen pro Einwohner den Ort fluten. Fans der Serie werden schnell erkennen, dass Dubrovnik vor allem als Schauplatz für Königsmund zum Einsatz kam. Die Festung Lovrijenac diente etwa als Kulisse des roten Bergfrieds. Die eigentlich nur gut 41.000 Bewohner werden in den Sommermonaten Juli und August darum von Touristen überschwemmt. Das hat der Ort längst angenommen, es gibt sogar eine "Game of Thrones"-Stadtführung. Für Besucher empfiehlt es sich aber, die Anreise auf Anfang Mai oder Mitte September bis Mitte Oktober zu legen, in denen weniger Andrang herrscht.