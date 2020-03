Die Temperaturen schwanken derzeit stark und was man auch trägt: Man hat immer das Gefühl, falsch angezogen zu sein. Morgens gibt es winterlich-frische Temperaturen, tagsüber wird es frühlingshaft warm. Eine Herausforderung für jedes Styling, die man nur mit modischem Know-how meistert.

Der Retter in der Übergangszeit ist das sogenannte Zwiebelsystem, auch Layering genannt. Dabei werden mehrere Schichten übereinander getragen und je nach Bedarf an- oder ausgezogen. Ohne die passenden Basics geht aber nichts.

Schal oder Tuch

Ein Muss für die Übergangszeit ist ein leichter Schal. Er schützt nicht nur vor einer frischen Brise, sondern setzt auch modische Akzente. Am besten, man stimmt den Schal oder das Tuch farblich auf das Outfit ab oder setzt damit bewusst Kontraste. So kann man beispielsweise einem beigen Trenchcoat mit einem korallfarbenen Tuch einen völlig neuen - und frühlingshaften - Look verpassen.

Übergangsjacken

Die Auswahl an Übergangsjacken ist immens und lässt in Sachen Styling jede Menge Freiheit. Ob drüber oder unter einem leichten Mantel wie etwa dem Trenchcoat, aus Denim, Baumwolle, Leder, Strick oder mit Daunen - es ist alles erlaubt. Auch Blazer eignen sich in der Saison als Übergangsjacke - besonders angesagt sind Modelle mit Karo-Muster. Darunter ein Rollkragenpullover aus leichtem Strick, und das Styling für die Übergangszeit ist perfekt.

Cropped Pants

Cropped Pants verleihen dem Look nicht nur eine gewisse Leichtigkeit, sie sind auch die ideale Lösung für die Übergangszeit. Denn die angesagten Hosen in 7/8-Länge bedecken zwar die Beine, lassen aber die Knöchel hervorblitzen und eignen sich damit bestens für die schon wärmeren Temperaturen tagsüber.

Sneaker

Der Klassiker unter den Schuhen ist auch in der Übergangszeit ein treuer Begleiter. Ob zur Jeans, zum Rock oder als Stilbruch zum Kleid oder Hosenanzug: Mit Sneakern kann man nichts falsch machen. Vor allem weiße Sneaker gelten als Garant für einen lässigen Look.

Strickteile

Grober Strick ist nur im Winter angesagt? Von wegen, denn mit Strick lassen sich gerade in der Übergangszeit tolle Looks kreieren. Ob ein Grobstrickpullover zum Lederrock, eine rustikale Strickjacke zur Seidenbluse oder ein XL-Strick übers Blümchenkleid - dieser Stilbruch ist so angesagt wie noch nie!