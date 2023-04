Der blaue Haken bei Twitter ist kostenpflichtig. Bei einigen Stars ist das Symbol wieder aufgetaucht - obwohl sie nicht dafür bezahlen.

Seit einigen Tagen gibt es keinen kostenlosen blauen Verifizierungshaken bei Twitter mehr. Stattdessen müssen User jetzt dafür bezahlen. Viele Promis, darunter Accounts von Kim Kardashian (42), Beyoncé (41) und Dwayne "The Rock" Johnson (50), hatten zunächst ihren Haken deshalb verloren. Bei den meisten Stars ist er mittlerweile wieder zu sehen. Doch einige geben an, dass sie nicht für "Twitter Blue" bezahlen.

Plötzlich tauchte der blaue Haken auf

Zu den Auserwählten gehören unter anderem Tennisspieler Sir Andy Murray (35), Schauspieler Sir Ian McKellen (83) und der britische Komiker Ricky Gervais (61). Am Sonntag (23. April) bekamen sie ihren blauen Haken zurück. Alle bestreiten allerdings, dafür bezahlt zu haben. So twitterte McKellen: "Trotz der Schlussfolgerung, wenn Sie auf das blaue Häkchen klicken, das mysteriöserweise wieder neben meinem Namen aufgetaucht ist, zahle ich nicht für die 'Ehre'".

Der Profisportler Murray gibt sich ebenfalls sichtlich überrascht: "Mein blaues Häkchen ist wieder aufgetaucht. Umsonst... irgendein Spiel." Komiker Gervais nahm es humorvoller: "Mein blauer Haken ist wieder aufgetaucht. Ich kann nur vermuten, dass dies ein Geschenk für all die Badefotos ist, die ich über die Jahre gemacht habe." "Mein blaues Häkchen ist also wieder da. Seid versichert, dass ich nicht dafür bezahlt habe", stellte der britische Fernsehmoderator Richard Osman (52) klar.

Lil Nas X wettert gegen Elon Musk

Bei vielen Stars hielt sich die Freude über das wieder aufgetauchte blaue Häkchen in Grenzen. Rapper Lil Nas X (24) richtete seinen Zorn direkt gegen den Twitter-Chef Elon Musk (51), der das Ganze ins Leben gerufen hat. "Bei meiner Seele, ich habe nicht für Twitter Blue bezahlt, du wirst meinen Zorn spüren, Tesla-Mann!", so der Musiker. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) erklärte ebenfalls: "Wir haben Twitter Blue nicht abonniert."

Selbst Accounts von verstorbenen Stars tragen plötzlich wieder einen blauen Haken. Unter anderem von Schauspieler Chadwick Bosman (1976-2020), Basketballer Kobe Bryant (1978-2020), Schauspieler Paul Walker (1973-2013) oder Sänger Michael Jackson (1958-2009). Viele Twitter-User zeigen sich verwirrt. "Irgendwie bezweifle ich, dass Michael Jackson für Twitter Blue bezahlt", schreibt etwa ein Nutzer.

Schauspieler Patton Oswalt (54) und Model Chrissy Teigen (37) haben bereits versucht, die Häkchen wieder loszuwerden. Oswalt hat auch direkt via Twitter erklärt, wie das am besten funktioniert. "Ändern Sie Ihren Namen, ändern Sie ihn wieder, und das blaue Häkchen verschwindet", antwortete der Komiker auf den Tweet von Sir Ian McKellen. Teigen, deren Profil kein Haken mehr hat, konnte das Symbol offenbar loswerden und freute sich: "Es ist weg!"

Auch der deutsche Satiriker Jan Böhmermann (42) wollte seinen blauen Haken offenbar nicht. "Name geändert, fake haken wieder weg zum Glück", schrieb der Moderator am Sonntag. "Weg mit dem Haken der Schande." Wenig später schob Böhmermann noch hinterher: "Geil! Ich habe Twitter Blue (ohne zu bezahlen), aber keinen Haken?! Why?"

Doch es gibt auch Stars, die sich über ihren blauen Haken freuen. "Oh je, das ist wie Weihnachten und mein Geburtstag auf einmal! @elonmusk. Ich bin ganz rot vor Dankbarkeit. Rockstar-Move, guter Herr", twitterte Schauspieler Charlie Sheen (57). "Gern geschehen", antwortete Musk.

Schon am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass Musk für einige prominente User den blauen Haken bezahlt hat. Unter anderem LeBron James (38) und Stephen King (75) sollen von der Vorzugsbehandlung profitieren. In einem Tweet erklärte Musk zur neuen Häkchen-Strategie, er zahle "persönlich" für ein paar Abonnements. Er reagierte damit offenbar auf einen Bericht von "The Verge", in dem es hieß, dass der NBA-Star LeBron James nicht für "Twitter Blue" bezahle, und ihm ein kostenloses Abonnement von Musk angeboten worden sei.

Schriftsteller Stephen King, der ebenfalls seinen blauen Haken behielt, hatte getwittert, dass er nicht für "Twitter Blue" bezahle. Als Antwort auf diese Nachricht schrieb Elon Musk: "Gern geschehen, namaste."

Laut "Mashable" haben nur etwa 600.000 der angeblich 250 Millionen Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer den neuen Dienst abonniert. Es gibt aber auch Prominente, die die acht US-Dollar (7,30 Euro) für einen blauen Haken ausgeben - beispielsweise Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Hugh Jackman, Britney Spears, Rihanna, Taylor Swift und Miley Cyrus.