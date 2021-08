Sehen Sie im Video: Ü-Ei-Figuren über 1500 Euro – Dieser "Happy Hippo" ist ein kleines Vermögen wert.









Trotz des geringen Einzelhandelspreises sind alte Figuren aus Kinder Überraschungseiern teilweise ein kleines Vermögen wert. Längst haben Sammler die Figuren alter Kinder Überraschungseier für sich entdeckt. Da leuchten Kinderaugen und ältere Semester werden schnell sentimental: Kinder sind die eigentliche Zielgruppe für die berühmten Schokoeier mit den kleinen Spielzeugen in der gelben Kapsel. Die 20 Gramm Schokolade sind schnell verputzt, was bleibt ist ein kleine Überraschung in Form einer Figur oder eines Spielzeugs. Ab etwa 80 Cent sind die Schokoeier zu haben, doch in ihrem Innern lauern bisweilen wahre Schätze. Trotz des geringen Einzelhandelspreises sind alte Figuren aus Kinder Überraschungseiern teilweise ein kleines Vermögen wert. Längst haben Sammler die Figuren alter Kinder Überraschungseier für sich entdeckt. Dabei gilt wie bei allen Sammlerstücken: Was seltener ist, ist auch automatisch mehr wert. So steigen alte Figuren oder Fehlpressungen im Wert. Mehr als 5000 Euro können Einzelstücke bei Sammlern bringen. Für 1.499 EUR wird aktuell eine Hippo-Figur bei Ebay angeboten, bei der die weißen Augen blau sind. Mit weißen Augen ist die Figur immerhin noch für 220 Euro angeboten. Da lohnt es sich doch noch mal die alten Bestände aus Kindertagen zu durchforsten.

