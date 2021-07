Große Freude in mehreren deutschen Städten: Auf ihrer Tagung in der chinesischen Stadt Fuzhou vergab die Unesco an die Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen sowie die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt die begehrte Auszeichnung Weltkulturerbe.

Die drei Kurbäder wurden zusammen mit acht anderen europäischen Kurorten als "Große Bäder Europas" ausgezeichnet. Dazu zählen auch Spa in Belgien, das französische Vichy, Bath in England, die Montecatini Terme in der Toskana, Baden bei Wien sowie Karlovy Vary, Františkovy Lázně und Mariánské Lázně im böhmischen Bäderdreieck.

"Im Antlitz der heute ausgezeichneten Kurstädte spiegelt sich Europa“, begründete die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, die Entscheidung. "Die Tradition der Kurbäder und ihre besondere Architektur, ihre Gemeinsamkeiten und Eigenheiten offenbaren sich hier wie nirgendwo sonst."