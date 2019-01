Wer fährt für Deutschland zum Finale des Eurovision Song Contests 2019 in Tel Aviv? Das entscheidet sich am 22. Februar in Berlin. Nun steht auch das Rahmenprogramm für "Unser Lied für Israel" fest. So werden Vorjahres-Teilnehmer Michael Schulte (28), die Band Revolverheld und als Special Guest Udo Lindenberg (72) als Show-Acts zu sehen sein. Das gab der NDR jetzt bekannt.

Nachdem Michael Schulte mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" 2018 einen sehr guten vierten Platz belegt hat, ist der Druck auf die diesjährigen deutschen ESC-Anwärter groß. Im Vorentscheid, treten an: Popsängerin Aly Ryan ("Wear your love"), die ehemaligen "The Voice of Germany"-Kandidaten Gregor Hägele ("Let me go") und BB Thomaz ("Demons"), die Singer-Songwriter Linus Bruhn ("Our City"), Lilly among clouds ("Aerial Perspective") und Makeda ("The day I loved you most") sowie das Duo Sisters ("Sister").

Wer den ESC-Vorentscheid vom heimischen Sofa aus verfolgen will, hat gute Karten. Das Erste und One zeigen die Show live am Freitag, 22. Februar, um 20:15 Uhr. Auch die Deutsche Welle überträgt live. Moderiert wird die Sendung von Barbara Schöneberger (44) und Linda Zervakis (44).