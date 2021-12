Drakeo the Ruler auf einer Party in der Guys Sound Stage in Hollywood. Der Rapper wurde bei einem Konzert erstochen.

Der Rapper und Songwriter Drakeo the Ruler wurde bei einem Musikfestival in Los Angeles erstochen. Medienberichten zufolge wurde er von mehreren Menschen angegriffen.

Der US-amerikanische Rapper und Songwriter Darrell Caldwell, besser bekannt unter dem Namen Drakeo the Ruler, ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Wie US- und britische Medien übereinstimmend berichten, wurde der Rapper am Samstagabend US-amerikanischer Zeit bei dem "Once Upon A Time"-Festival erstochen. Laut dem Magazin "TMZ" war der Rapper einer von Tausenden, die an dem Abend im Exposition Park in Los Angeles auftraten, unter ihnen 50 Cent, Snoop Dog und Ice Cube.

Medienberichten zufolge sei ein Streit ausgebrochen. Daraufhin sei der Rapper in den Backstage-Bereich geführt worden, wo er nach Behördenangaben erstochen wurde. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, sei der Künstler "sehr stark verletzt" worden. Die Veranstaltung wurde abgebrochen, nachdem die Polizei per Twitter einen Vorfall verkündet hatte. Der Backstagebereich wurde abgesperrt. Die Polizei soll den Medienberichten zufolge mit 20 Männern präsent gewesen sein.

Rapper mit kriminellem Hintergrund

Festgenommen wurde bisher niemand. Dem Bericht der "Los Angeles Times" zufolge wurde Drakeo the Ruler von einer "Gruppe von Menschen" angegriffen.

Darrell Caldwell wuchs in Los Angeles auf und hat seit 2015 zehn Mixtapes veröffentlicht. 2018 sorgte der Rapper für Schlagzeilen, als er wegen Mordes ersten Grades, versuchten Mordes und Verschwörung zum Mord festgenommen und angeklagt wurde. Dabei ging es um eine Schießerei im kalifornischen Carson im Dezember 2016. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine weitere Person starb. 2019 wurde Caldwell freigesprochen. Allerdings erhob der Staatsanwalt erneut Anklage wegen Verschwörung krimineller Banden und Schießen aus einem Kraftfahrzeug. Während seiner Haft nahm Caldwell das Album "Thank you for using GTL" auf. Es erschien im Juni 2020. Im selben Jahr wurde der Rapper freigelassen, nachdem ihm die Staatsanwaltschaft eine Vereinbarung angeboten hatte.

