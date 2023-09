von Maximilian Sepp Der amerikanische Rapper NF ist bekannt für seine schmerzhafte Ehrlichkeit. Auf seinem Album "Hope" zeigt er eine neue Seite von sich. Doch wie wird man hoffnungsvoll, wenn das Leid der Vergangenheit die eigene Identität und auch den Erfolg bestimmt?

NF, wie Nathan Feuerstein mit bürgerlichem Namen heißt, ist der erfolgreichste Rapper der Welt, den kaum jemand kennt. Seine letzten beiden Alben haben in den USA Platinstatus erreicht, seine Songs wurden über 30 Milliarden Mal gestreamt, seine aktuelle Europatour ist ausverkauft. In den Medien wird er nur selten erwähnt. Vielleicht, weil seine Musik zu düster ist. Vielleicht auch, weil er Pressetermine hasst. An diesem Dienstagnachmittag kommt er in grauem Schlabberpulli, grauer Jogginghose und Gummistiefeln in den Presseraum seines Labels Universal in Berlin – und lächelt. Die Cap wie fast immer tief ins Gesicht gezogen, darunter zwei müde Augen.