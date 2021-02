Rush Limbaugh ist tot. Der Radio-Moderator galt seit den 1980er Jahren als führende Stimme der politischen Rechten in den USA und war ein glühender Anhänger von Donald Trump. Kurz nachdem Limbaugh im Februar 2020 bekanntgab, dass er an Lungen krebs in fortgeschrittenem Stadium leide, verlieh ihm der damalige US-Präsident Trump die höchste zivile Auszeichnung der USA - die Presidential Medal of Freedom. In seiner täglichen Radioshow vertrat Limbaugh einen unbeirrbar populistischen Konservatismus gegenüber seinen Zuhörern. Er wetterte gegen linke Themen, von der globalen Erwärmung bis zur Gesundheitsreform. Seine Sendungen halfen, die Agenda der Republikaner in den Medien zu formen und ihre Anhänger an der Basis zu mobilisieren. Über die sogenannten Mainstream-Medien machte sich der Talk-Radio-Pioneer lustig. Die kontroversen Debatten, die seine Kommentare oft auslösten, genoss er. Kritiker wie der liberale ehemalige Senator Al Franken kritisierten Limbaugh als spaltende Figur, die Fakten verdrehe. Ex-Präsident Trump meldete sich nach Bekanntwerden von Limbaughs Tod am Mittwoch bei Fox News. Er habe zuletzt vor ein paar Tagen mit Limbaugh gesprochen, sagte Trump und nannte den Moderator einen Kämpfer "bis zum Ende". Limbaugh wurde 70 Jahre alt.