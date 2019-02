Für verliebte Paare ist der Valentinstag am 14. Februar ein besonderer Tag der Liebe. Viele Singles packt jedes Jahr die blanke Panik, wieder niemanden in ihrem Leben zu haben. Für Familien ist der Valentinstag 2018 dagegen bloß ein Wochentag und frisch Geschiedene möchten den 14. Februar wohl am liebsten ganz streichen. Am Ende des Tages landet aber irgendwie dann doch jeder auf der Couch bei einem Film. Wir haben deswegen - speziell auf den aktuellen Beziehungsstatus zugeschnitten - eine Auswahl an grandiosen Filmen zusammengesucht.

Die Top-Filme für Verliebte

Der Film "Für immer Adaline" schafft mit dem Spagat zwischen Liebesgeschichte und Science-Fiction-Twist einen Geniestreich, denn die Hauptfigur Adaline (Blake Lively) hört nach einem Unfall auf, zu altern. Frauen können auf dem Heimkino die Liebesgeschichte (und "GoT"-Schnuckel Michiel Huisman) anschmachten und Männer mögen die Idee des Unsterblichen - Kompromiss-Kino par excellence also! Ein ähnlicher Film mit Twist ist der charmante "Alles eine Frage der Zeit" von Komödien-König Richard Curtis. Hier wird der Liebesfilm rund um Rachel McAdams und Domhnall Gleeson mit dem Element der Zeitreise verknüpft.

Auch mit dem leichten Musical-Hit "La La Land" kann am Tag der Liebe nichts schieflaufen. Der Film erzählt die bittersüße Romanze des Träumerpärchens Mia (Emma Stone) und Sebastian (Ryan Gosling), die beide versuchen, auf dem harten Pflaster Hollywoods Fuß zu fassen. Der nostalgische Film hat Witz, Leichtigkeit, ein großartiges Setting und der jazzige Soundtrack bleibt im Kopf. Mit sechs Oscars veredelt schafft der Film ja vielleicht auch einen passenden Rahmen, um schon einmal über die diesjährige Oscar-Verleihung zu diskutieren?

Ein Film der ganz anderen Art ist der 90er-Klassiker "Speed" mit "John Wick"-Darsteller Keanu Reeves und Sandra Bullock. Der Old-school-Actionfilm mit einem Hauch Romantik stimmt auch die knallharte Vin-Diesel-Fraktion am Valentinstag milde und auch wenn die Story rund um einen explosiven Linienbus eher simpel ist, macht der Film einfach Spaß.

Zum Träumen, Schmachten oder Ablenken für Singles

Eine Ode an den Single ist dieses Feuerwerk der romantischen Komödie. In "How to be Single" steht Neu-Single Alice ("Shades of Grey"-Unterworfene Dakota Johnson) im Vordergrund, die mit Hilfe von Freunden und Pleiten, Pech und Pannen lernt, dass es doch manchmal gar nicht so schlimm ist, ohne Mann zu leben. Ein Film, der zum Valentinstag Lust auf Feiern im Club macht.

In "The F-Word" dreht sich alles um Ex-"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe. Seine Figur Wallace lernt auf einer Party eine tolle Frau kennen (Zoe Kazan), die aber fest liiert ist. Ob man für seine neue beste Freundin immer ein wenig mehr als nur platonische Freundschaft empfinden darf, ist die zentrale Frage dieses coolen Indie-Streifens.

Die Wunden sind noch ganz frisch und Sie fühlen sich am Valentinstag alleine und verwundet? Dann ist Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt) in "500 Days of Summer" der Richtige! Der liebenswert leidende Hauptcharakter wurde gerade von Summer (Zooey Deschanel) verlassen und versucht, in hinreißenden 95 Minuten und mit fabelhaftem Filmsoundtrack, über eine große Liebe hinweg zu kommen. Ein Gefühl der Hoffnung ist nach der Indie-Romanze garantiert!

Mit Mulan hat am 14. Februar die Familie Spaß

Die Kinder hatten einen anstrengenden Tag in der Schule, die Arbeit war auch nur so mittelmäßig. Es wird zusammen gegessen und dann geht das Gerangel um die Fernbedienung los. Der klassische Mittelweg, ist nach wie vor Disney. Mit dem Animations-Klassiker "Mulan", der bereits 1998 erschien, werden sicher alle zufrieden sein. Im Zentrum steht die selbstbewusste Fa Mulan, die ihren Vater vor dem Kriegsdienst an der chinesischen Mauer beschützen will und sich deswegen, als Mann verkleidet, in das Ausbildungslager schummelt. Perfektes Heimkino!

Geschieden und glücklich am Valentinstag

Ehepartner beenden ihre Beziehung aus unterschiedlichsten Gründen. Da ist der offizielle "Ich stelle meine Liebe zur Schau"-Valentinstag ein regelrechter Alptraum für gerade erst oder schon länger geschiedene Menschen. Doch mit "Wenn Liebe so einfach wäre", "Eat, Pray, Love" und "Learning to Drive" gibt es gleich drei Filme, die zumindest kurz von unglücklichen Zeiten ablenken. In allen dreien suchen frisch geschiedene Frauen (Meryl Streep, Julia Roberts und Patricia Clarkson) nach einem Abschluss und etwas, dass das Herz heilt - eine Wohltat für geschundene Herzen.

Den Tag der Liebe als Witwe/Witwer überstehen

Den Tod des Partners zu verkraften, ist schwer genug. Am Valentinstag schmerzen die Erinnerungen oft besonders. Es ist noch ganz frisch? Dann hilft Ihnen vielleicht Oscar-Preisträgerin Hilary Swank in "P.S.: Ich liebe dich" ein wenig. Witwe Holly bekommt nach seinem Tod Briefe ihres verstorbenen Ehemanns, die ihr zurück ins Leben helfen. Und auch Oscar-Preisträger Robert De Niro sät in "Man lernt nie aus" neue Hoffnung. Als Senior-Praktikant lernt er das Leben durch die neue Arbeit wieder zu schätzen.