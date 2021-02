© (c) New Line Productions, Inc

Ob "Wie ein einziger Tag", "Casablanca" oder "Bridgerton" - diese Filmklassiker und Serien sorgen für einen gelungenen Valentinstag.

Der Valentinstag rückt immer näher. Doch angesichts des noch immer andauernden Lockdowns fällt das romantische Candlelight-Dinner im Lieblingsrestaurant aus. Wie gut, dass es sich zuhause doch am besten kuscheln lässt - und für romantische Unterhaltung ist ausreichend gesorgt. Zum Tag der Liebe schenken uns die Sender eine bunte Film- und Serienauswahl.

Romantik-Marathon auf Sky Ticket

Der Streamingservice Sky Ticket spendiert seinen Zuschauern zum Valentinstag eine große Auswahl an herzergreifenden Liebesfilmen. Zu sehen gibt es etwa echte Klassiker wie "Casablanca" - die unerfüllte Liebesgeschichte zwischen Humphrey Bogart und Ingrid Bergman hat auch nach fast 80 Jahren nichts von ihrer Faszination verloren. Steve McQueen und Ali MacGraw sorgen mit "Love Story" dagegen für das wohl traurigste Ende der Filmgeschichte. Aber auch Romantik-Hits wie "Notting Hill", "Wie ein einziger Tag", "Bridget Jones" oder "Schlaflos in Seattle" sind vom 8. bis 14. Februar jederzeit abrufbar. Viele Hits, vom neuesten Liebesblockbuster wie "Last Christmas" mit Emilia Clarke bis zum auch für seine Musik berühmten "Bodyguard" sind auch nach dem Valentinstag noch abrufbar. Mit rund 60 Highlights gibt es hier einen wahren Marathon an Liebesfilmen zu finden.

"Bridgerton" auf Netflix

Serien-Fans bekommen mit dem Netflix-Hit "Bridgerton" jede Menge Romantik und heiße Sexszenen serviert. Über 82 Millionen Haushalte haben die Lovestory zwischen Daphne Bridgerton und dem Duke of Hastings bereits gesehen. An die epische Liebesgeschichte zwischen Claire und Jamie aus der Hitserie "Outlander" kommen sie aber noch nicht heran. Sie haben es sogar in das "Guinness-Buch der Rekorde" geschafft. "Outlander" wird darin als die beliebteste "romantische Serie" gelistet. Auf Netflix gibt es bisher vier Staffeln zu sehen. Der Pay-TV-Sender Universal TV hat alle fünf Staffeln im Programm.

Lady Gaga sorgt für Gänsehaut im TV

Am Valentinstag selbst feiert mit "A Star Is Born" ein echter Romantikhit auf RTL seine Free-TV-Premiere. Lady Gaga und Bradley Cooper sorgen darin nicht zuletzt mit ihrem oscarprämierten Duett "Shallow" für Gänsehautmomente. Auf Arte gibt es die Verfilmung eines echten Romantik-Klassikers zu sehen: "William Shakespeares Romeo + Julia" mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Und was wäre der Valentinstag ohne den stargespickten gleichnamigen Episodenfilm? Jennifer Garner, Julia Roberts, Ashton Kutcher und viele mehr versprühen auf sixx in der Primetime oder auf Sky Ticket rund um die Uhr jede Menge Romantik.