Er machte Jacksons "Beat it" zum Hit und zerbrach fast am Rockstar-Leben

Eddie Van Halen ist tot Er machte Jacksons "Beat it" zum Hit und zerbrach fast am Rockstar-Leben

Ohne ihn hätte Michael Jacksons "Beat it" anders geklungen: Eddie Van Halen galt als einer der besten Gitarrenspieler der Welt. Sein Leben war jedoch auch von Drogen und Alkohol geprägt - bis die große Wende kam.

Die Musikszene trauert um den Rockgitarristen Eddie Van Halen. Gemeinsam mit seinem Bruder, dem Schlagzeuger Alex, gründete er in den 70ern die Band Van Halen, als Sänger war David Lee Roth dabei. Doch es hatte seinen Grund, warum mit dem Namen Van Halen schon immer vor allem Eddie verbunden wurde: Er gilt als einer des besten Gitarrenspieler der Welt, hatte seine ganz eigene Art, zu spielen, das sogenannte "Tapping". Und auch privat war der Amerikaner, der in den Niederlanden geboren wurde, für Schlagzeilen gut. Als die Band in den 80ern ihre größten Erfolge mit Hits wie "Why can't this be love" oder "Jump" feierte, war Van Halen als absolutes Partytier bekannt. Sex, Drugs, Rock'n'Roll - die Band lebte das Klischee, zerstörte Hotelzimmer inklusive.

Doch die Exzesse forderten ihren Tribut, an Eddie Van Halens Alkohol- und Drogensucht zerbrach 2005 seine Ehe mit der Schauspielerin Valerie Bertinelli. "Ich habe nicht zum Feiern getrunken", sagte er einmal. "Ich habe das zum Arbeiten benutzt". Schon sein Vater sei Alkoholiker gewesen. Doch Van Halen schaffte den Sprung zurück ins Leben: 2007 begab er sich erfolgreich in eine Entzugsklinik und heiratete seine damalige Pressesprecherin Janie Liszewski. Seit 2008 war er trocken, blieb Drogen fern. Und sorgte so dafür, dass heute vor allem seine musikalischen Erfolge im Vordergrund stehen.

Anruf vom Jackson-Produzenten - Van Halen glaubt an einen Scherz

Unvergessen auch sein Gitarrensolo im Michael-Jackson-Hit "Beat it". Als der Anruf vom legendären Musikproduzenten Quincy Jones kam, dachte Van Halen erst an einen Scherz. "Wer zur Hölle ist da?", habe er gefragt, er kenne keinen Quincy. Wirklich sicher, dass es tatsächlich Quincy Jones am Apparat war, sei er sich erst beim Treffen im Musikstudio am nächsten Tag gewesen. Und während Jackson für Synchronaufnahmen aus dem Raum ging, schnappte sich Van Halen kurzerhand "Beat it" und schrieb den Song um. Er improvisierte gerade das zweite Gitarrensolo - der Legende nach fingen die Lautsprecher dabei Feuer -, als Jackson zurückkam.

"Entweder er lässt mich jetzt durch seine Bodyguards rauswerfen, weil ich seinen Song verhunzt habe, oder es gefällt ihm," habe er damals gedacht. Jackson war begeistert, habe sich sogar bei ihm dafür bedankt, dass er den Song besser gemacht habe. "Beat it" wurde zu einem der bekanntesten Hits des "Thriller" Albums und gewann 1984 den Grammy als Song des Jahres. Für seine Arbeit daran hat Van Halen kein Geld bekommen und auch genannt wurde er nicht - doch sein Gitarrenspiel war so einzigartig und unverkennbar, dass das auch gar nicht nötig war. Die Fans wussten, wer da in die Saiten griff.

Eddie Van Halen starb am Dienstag im Alter von 65 Jahren nach einem jahrelangen Kampf gegen den Krebs. Schon 2000 wurde bei ihm Zungen-Krebs diagnostiziert. Zuletzt sei er regelmäßig zur Chemotherapie nach Deutschland geflogen. Er hinterlässt seine Frau Janie, sowie seinen erwachsenen Sohn Wolfgang aus seiner Ehe mit Bertinelli.

Quellen: CNN, TMZ, Daily Mail, Billboard