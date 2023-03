Sie übernimmt Rolle in "Bad Boys 4"

Vanessa Hudgens Sie übernimmt Rolle in "Bad Boys 4"

In "Bad Boys 4" schlüpft Vanessa Hudgens wieder in die Rolle der Waffenexpertin Kelly. Die 34-Jährige war bereits im dritten Teil zu sehen.

Vanessa Hudgens (34) nimmt ihre Rolle in "Bad Boys 4" wieder auf. Davon berichtete das Branchenmagazin "Deadline". Demnach wird sie wie im dritten Teil des Films an der Seite von Will Smith (54) und Martin Lawrence (57) die Waffenexpertin Kelly spielen.

Bereits im Februar hatte Sony bestätigt, dass Smith und Lawrence gemeinsam für den vierten Teil von "Bad Boys" vor der Kamera stehen werden. Die Regisseure des Vorgängers, "Bad Boys For Life", Adil El Arbi und Bilall Fallah, werden für den neuen Teil ebenfalls zurückkehren. Das Projekt nach dem Drehbuch von Chris Bremner befindet sich derzeit in der Vorproduktion. Die Dreharbeiten sollen in den nächsten Monaten beginnen.

Handlung noch unklar

In dem Film spielt Hudgens Kelly, die bei der "Advanced Miami Metro Operations" ("A.M.M.O.")-Einheit arbeitet. Die Handlung von "Bad Boys 4" ist derzeit noch geheim, aber der dritte Film endet damit, dass die titelgebenden "Bad Boys", Detective Michael "Mike" Lowrey (Smith) und Detective Marcus Burnett (Lawrence), die Leitung der "A.M.M.O." übernehmen.

Bevor aufgrund der Corona-Pandemie im März 2020 die Kinos schließen mussten, spielte "Bad Boys For Life" an den weltweiten Kinokassen 426 Millionen Dollar (Circa 397.000 Millionen Euro) ein.