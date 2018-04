Am 19. April war der Auftakt zur großen "Regenbogen Live 2018"-Tour von Schlagersängerin Vanessa Mai. Doch ihr Konzert am Samstagabend in Rostock wurde überraschend abgesagt. Die 25-Jährige habe sich nach Informationen der "Bild am Sonntag" bei den Proben für die Bühnenshow verletzt. Mai habe kurz das Bewusstsein verloren und musste laut "BamS" von einem gerufenen Notarzt künstlich beatmet werden. Eine genaue Diagnose stehe noch aus. Ihre Fans sind in großer Sorge!

"Das war eine echte Schocknachricht für uns Fans"

Unter dem letzten Instagram-Post von Mai finden sich bereits unzählige besorgte Kommentare von ihren Fans. "Gute Besserung" ist dort in hundertfacher Ausführung zu lesen. "Ich hoffe, alles ist in Ordnung und wirst schnell wieder gesund. Pass gut auf dich auf. Alles liebe. Kuss Kuss Kuss", schreibt ein Fan. Ein anderer meint: "Ich sende alle meine guten Gedanken an dich".

Eine Anhängerin wünscht der Sängerin zudem: "Alles alles Gute für dich und vor allem schnelle Besserung! Nimm dir Zeit, um ordentlich gesund zu werden, das ist das Wichtigste! Du hast so viele Menschen, die hinter dir stehen und dich begleiten und dir alles Gute wünschen!!"

"Deine Fans lieben dich auch ohne waghalsige Performances"

Auch auf Facebook mehren sich die besorgten Stimmen ihrer Fans. "Liebe Vanessa, das war eine echte Schocknachricht für uns Fans! Ich wünsche dir von ganzem Herzen gute Besserung! Du bist ehrgeizig und willst immer alles geben, aber du solltest wissen, dass deine Fans dich auch ohne waghalsige Performances lieben, sondern vor allem wegen deiner Persönlichkeit und deinen Songs. Gesundheit geht immer vor, deshalb mach dir bloß keine Vorwürfe. Ich wünsche dir viel Kraft und hoffe, dass es dir bald wieder besser geht", schreibt ein Fan unter ihren letzten Eintrag.

Diese Anhängerin kann es ebenfalls nicht fassen: "Bin gerade mega geschockt und hatte Bilder von 'Wetten, dass ...' vor Augen... Hoffe es ist nichts Schlimmes! Du gibst echt immer alles und deine Perfektion ist ja bekannt, nur achte auch auf dich und werd nicht zu waghalsig".

Liebevollen Trost spendet dieser Fan: "STAY STRONG MY DEAR [...] Und wie du mal gesagt hast: "Du bist viel zu schön um zu weinen..." DU weißt am besten, dass wir hinter dir stehen. Werd gesund: Das ist alles was jetzt zählt. Merk dir das".