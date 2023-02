Vor zehn Jahren startete Vanessa Mai ihre Karriere mit Wolkenfrei. Das Musikprojekt startet nun mit einer ersten neuen Single ein Comeback.

Vanessa Mai (30) hat sich längst als Solosängerin etabliert. Bekannt wurde sie jedoch zunächst als Frontfrau der Band Wolkenfrei. 2013 veröffentlichte die Gruppe ihre Debütsingle "Jeans, T-Shirt und Freiheit", 2014 folgte das Debütalbum "Endlos verliebt". Nur ein Jahr später gaben Stefan Kinski und Marc Fischer ihren Ausstieg bekannt und Mai führte das Projekt alleine weiter. 2016 verabschiedete sich dann auch sie von ihren Anfängen und trat fortan nur noch unter ihrem Künstlernamen auf. Pünktlich zum zehnten Jubiläum des Wolkenfrei-Debüts kehrt Mai zu ihren Wurzeln zurück und veröffentlicht eine erste neue Single aus dem kommenden neuen Wolkenfrei-Album.

Unbeschwerter Roadtrip

Der Song "Uns gehört die Welt" soll "eine ansteckende Unbeschwertheit" transportieren. So singt Mai unter anderem: "Fenster auf, Wind im Haar, das Navi auf dort, wo ich noch nie war. [...] Nächster Halt: Horizont. So verrückt auf alles, was noch kommt. Nichts und niemand, was uns hält. Baby uns gehört die Welt." Zum dazugehörigen Video, das an diesem Freitag um 17 Uhr Premiere feiert und von dem vorab ein Clip bei Instagram veröffentlicht wurde, ist die Sängerin passend dazu bei einem sonnigen Roadtrip und am Strand zu sehen.

Das Album "Hotel Tropicana" erscheint am 31. März und soll ebenso wie der Single-Vorbote "Leichtigkeit und Lebensfreude" versprühen. Die Songs handeln laut Ankündigung "von Liebe, Freiheit und Sehnsucht, von großen Träumen und kleinen Ausbrüchen aus dem Alltag". Tief in ihrem Inneren "hatte Wolkenfrei immer einen Platz in meinem Herzen, ich weiß, wo ich herkomme", sagt Vanessa Mai in einem Statement. "Ich hatte nie keine Lust mehr auf Schlager. Ich musste mit Vanessa Mai nur neue Wege gehen, um jetzt wieder mit vollem Herzen das machen zu können, was mich schon damals so glücklich machte."