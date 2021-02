Spanien kommt nicht zur Ruhe. Nach der Verhaftung des katalanischen Rappers Pablo Hasél hat das Land die dritte Krawallnacht in Folge erlebt. In Barcelona protestierten erneut Tausende Menschen auf den Straßen. Demonstranten setzten Barrikaden in Brand, es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Seit Beginn der Proteste sind Dutzende Menschen in Barcelona und Madrid festgenommen worden, mehrere wurden verletzt. Auslöser war die Verhaftung des Rappers am Dienstag in einem Universitätsgebäude im katalanischen Lleida. Dort hatte sich der 32-Jährige verbarrikadiert, um sich seiner Haftstrafe zu widersetzen. Ein Gericht hatte Hasél wegen Beleidigung des Alt-Königs Juan Carlos und Gewaltverherrlichung zu neun Monaten Gefängnis verurteilt.