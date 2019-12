Da kann man aber auch mal durcheinanderkommen: Thomas Gottschalk (69) veröffentlichte in den vergangenen Jahren zwei Biographien, "Herbstblond" (2015) und "Herbstbunt" (2019). Die Macher von "Verstehen Sie Spaß?" haben dem Entertainer daraufhin eine Falle gestellt: In einer Buchhandlung werden seine beiden Bücher scheinbar verwechselt. Statt "Herbstbunt" liegt dort im Schaufenster sein Erstlingswerk "Herbstblond" aus - und zwar zum Billigpreis von 3,99 Euro.

Der Showmaster wird bei einem Bummel durch den schwäbischen Kurort Bad Wörishofen auf die Buchhandlung aufmerksam. Beim Anblick seiner angebotenen "Herbstblond"-Ausgaben verschlägt es ihm fast die Sprache. Nachdem er den Laden betreten hat, wird jedoch schnell klar, dass die Verwechslung seiner Bücher nicht das einzige ist, was dort schiefläuft.

Joachim Llambi lässt sich nicht hereinlegen

In der Weihnachtsausgabe der Spaßsendung werden auch weitere Stars aufs Korn genommen. Bei Joachim Llambi (55) hat sich Moderator Guido Cantz (48) jedoch mit dem Falschen angelegt: Der "Let's Dance"-Juror findet schnell heraus, wer hinter der fingierten Modenschau in einem Kaufhaus steckt. Für Sänger Max Giesinger (31, "80 Millionen") stellt sich ein Fallschirmsprung beim SWR 3 New Pop Festival als Farce heraus. Denn seine Begleitperson, die ihn dabei unterstützen sollte, ist ein kompletter Anfänger auf dem Gebiet.

Bülent Ceylan (43) und Cathy Hummels (31) bescheren derweil einigen Passanten in einer Fußgängerzone eine Überraschung. Die beiden sehen sich als Lockvögel mit gleichem Outfit und Styling zum Verwechseln ähnlich und treiben die Fußgänger so in den Wahnsinn. Jörn Schlönvoigt (33) und Maddin Schneider (55) legen einen Moderator herein, der in seiner Heimat am Wilden Kaiser ein kleiner Star ist: Sie stellen sich in einem Moderations-Casting gegen ihn.

Die Weihnachtsausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" wird am 21. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.